Световой меч Люка Скайуокера действительно побывал в космосе: для какой миссии его использовали

Спустя почти 50 лет после выхода первых "Звездных войн" мы наконец-то получили убедительное доказательство, что световые мечи действительно существуют в космосе.

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Давным-давно в далекой галактике Джорджу Лукасу пришла в голову идея эпического оружия космической эры. Он назвал его "световым мечом" и наделял им лишь самых благородных героев и самых грозных злодеев. На самом деле, это было не так уж давно и не так уж далеко — всего около 50 лет назад, однако теперь у нас появились веские доказательства того, что световые мечи действительно существовали в космосе, пишет IFLScience.

Как исследователям удалось получить доказательства существования светового меча в космосе? Достаточно просто — люди сами доставили его туда еще в 2007 году во время миссии. По словам вышедшего на пенсию астронавта NASA и ветерана трех миссий и восьми выходов в открытый космос Джима Рейли, это любопытное событие ознаменовало собой связь "двух космических тем одновременно".

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Рейли отмечает, что существует своего рода тонкая грань между научной фантастикой и реальностью в том, чем занимаются астронавты. И теперь она стала еще тоньше. Известно, что в общей сложности световой меч провел на орбите на борту миссии STS-120 14 дней. Реквизит к съемкам фильма покинул Землю 23 октября 2007 года, благополучно упакованный в пену внутри недоступного отсека космического корабля "Дискавери". Спустя 14 дней световой меч был успешно доставлен на Землю и возвращен Джорджу Лукасу после завершения миссии в целости и сохранности.

К слову, это был далеко не первый случай, когда астронавты вывозили с собой за пределы планеты такого рода "контрабанду". Например, еще в 1969, всего через несколько месяцев после первых высадок на Луну, американский скульптор Форрест Майерс объединился с группой современных художников, чтобы создать Музей Луны. Они создали крошечную и слегка непристойную коллекцию каракулей, которая была тайно прикреплена к кораблю Аполлон-12 и, вполне вероятно, она все еще находится где-то на поверхности Луны.

8 лет спустя "Вояджер-1" и "Вояджер-" стартовали с "Золотыми пластинками" на борту — двумя 30-сантиметровыми золотыми дисками, на которых хранилось 115 изображений, 90 минут музыки, 55 приветствий на разных языках, а также подборка "звуков Земли".

Более того, по словам Рейли, световой меч Люка Скайуокера не стал первым предметом, связанным со "Звездными войнами", который попал в космос. По словам астронавта, в течение десятилетий многие его коллеги проносили на борт различных космических кораблей множество различных сувениров, которые были им дороги: например, фигурки из "Звездный войн".

Ранее Фокус писал о том, что Disney показал "настоящий" световой меч: фанаты "Звездных войн" в восторге.