Disney показал "настоящий" световой меч: фанаты "Звездных войн" в восторге (видео)

Над проектом студия работала более шести лет, и меч можно испробовать в парке развлечений Galactic Starcruiser.

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В столице штата Техас, городе Остин, проходит ежегодный фестиваль SXSW, посвященный футуристическим и фантастическим фильмам, на котором кроме кинокартин публике представляют различные интересные гаджеты и технологии. В этот раз "изюминкой" фестиваля стала мечта любого фаната франшизы "Звездные войны" – световой меч.

Любопытный гаджет представил на кинофестивале Джош Д’Амаро, председатель Disney Parks and Experiences. Конечно, создать настоящий аналог пока что нереально, поскольку современные технологии попросту до этого не доросли. Ученые говорят, что главной проблемой для создания меча "как из Звездных войн" мешает невозможность контроля над плазменной энергией и еще множество научных нестыковок.

Световой меч Disney работает с помощью гибкого пластика, который наматывается на две катушки внутри рукояти. При активации мотор выталкивает пластик из рукояти, а крышка соединяет их на конце. Это создает эффект появления лезвия из рукоятки, как в фильмах франшизы и впервые Disney показал его еще два года назад. Хотя компания постоянно дорабатывает свой гаджет, им, конечно, ничего разрезать нельзя, да и устраивать дуэли противопоказано.

Гаджет - почти точная копия светового меча из "Звездных войн", но выполняет декоративные функции Фото: Disney

Что бы довести свою разработку до состояния эффектной модели компании Disney Imagineering понадобилось почти шесть лет. Но зато теперь световой меч оснащен различными звуковыми эффектами и может менять цвет.

К сожалению, киногигант не продает гаджет, а испробовать его можно только гостям парка развлечений Galactic Starcruiser. Приобретая двухдневную путевку от $4,8 тысяч до $6 тысяч на четверых, фанаты франшизы могут пожить на космическом корабле из "Звездных войн" и поучаствовать в различных активностях, таких как тренировка со световыми мечами, посещение планеты Бату из парка Galaxy’s Edge и общение с персонажами из вселенной "Звездных войн". Отель запланирован к открытию летом 2023 года.

Световой меч от Disney на фестивале SXSW

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