Disney показала "справжній" світловий меч: фанати "Зоряних війн" у захваті (відео)

Над проєктом студія працювала понад шість років, і меч можна випробувати в парку розваг Galactic Starcruiser.

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У столиці штату Техас, місті Остін, проходить щорічний фестиваль SXSW, присвячений футуристичним та фантастичним фільмам, на якому окрім кінокартин публіці представляють різні цікаві гаджети та технології. На цей раз "родзинкою" фестивалю стала мрія будь-якого фаната франшизи "Зоряні війни" – світловий меч.

Цікавий гаджет презентував на кінофестивалі Джош Д'Амаро, голова Disney Parks and Experiences. Звичайно, створити справжній аналог поки що нереально, оскільки сучасні технології до цього не доросли. Вчені кажуть, що головною проблемою для створення меча "як із Зоряних війн" заважає неможливість контролю над плазмовою енергією та ще безліч наукових нестиковок.

Світловий меч Disney працює за допомогою гнучкого пластику, що намотується на дві котушки всередині рукояті. При активації двигун виштовхує пластик з рукояті, а кришка з'єднує їх на кінці. Це створює ефект появи леза з рукоятки, як у фільмах франшизи, та вперше Disney показав його ще два роки тому. Хоча компанія постійно допрацьовує свій гаджет, ним, звісно, нічого розрізати не можна, та й влаштовувати дуелі протипоказано.

Гаджет — майже точна копія світлового меча із "Зоряних війн", але виконує декоративні функції Фото: Disney

Щоб довести свою розробку до стану ефектної моделі компанії Disney Imagineering знадобилося майже шість років. Але тепер світловий меч оснащений різними звуковими ефектами і може змінювати колір.

На жаль, кіногігант не продає гаджет, а випробувати його можна лише гостям парку розваг Galactic Starcruiser. Купуючи дводенну путівку від $4,8 тисяч до $6 тисяч на чотирьох, фанати франшизи можуть пожити на космічному кораблі із "Зоряних воєн" та взяти участь у різних активностях, таких як тренування зі світловими мечами, відвідування планети Бату з парку Galaxy's Edge та спілкування з персонажами із всесвіту "Зоряних війн". Готель планують відкрити влітку 2023 року.

Світловий меч від Disney на фестивалі SXSW

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