Оргії після прем'єри "Білосніжки". Таємниці студії Disney до її сторіччя

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Зараз світ Діснея асоціюється з чарівним парком та численними фільмами та мультфільмами, але на зорі створення студія була дуже скандальним місцем.

Чарівній кіностудії Disney виповнюється 100 років, але вона також зберігає в собі чимало брудних секретів, таких як оргія після прем'єри культової "Білосніжки" та численні звинувачення у сексизмі та расизмі. Про це пише Daily Mail.

Кіностудія Disney, назва якої асоціюється з мультфільмами та сімейними розвагами, відзначає цього року своє століття серією урочистостей, які отримали назву "Disney 100".

Вони включатимуть "захоплюючий, мультисенсорний досвід" під назвою "Диво дружби", але ці 100 років не завжди були повністю чудовими або навіть особливо доброзичливими.

Якось у Канзас-Сіті, штат Міссурі, хлопчику запропонували безкоштовно постригтися. Це була перша подія в ланцюгу подій, в результаті якої він став одним із найвідоміших людей у світі, таким самим синонімом казок, як Ганс Християн Андерсен.

Тому, що безкоштовну стрижку було запропоновано в обмін на добірку малюнків 12-річного хлопчика, у якого рано розвинувся талант до малювання. Вони прикрасили місцеву перукарню та незабаром стали місцевою пам'яткою.

Це раннє визнання його художнього таланту розпалило в хлопчику на ім'я Уолт Дісней амбіції і до 20 років він став повноправним аніматором зі своєю власною продюсерською компанією під назвою Laugh-O-Gram Films.

Але саме компанія, яку він заснував у Голлівуді у 1923 році під своїм власним ім'ям, принесла йому статки.

Він був унікальним провидцем, який змінив поп-культуру не лише в США, а й у всьому світі. Як одного разу висловився один студійний публіцист, Уолт Дісней став "відомішим, ніж Конфуцій у Китаї і Шекспір в Англії".

Але комерційна траєкторія розвитку Disney не розвивалася гладко. Його ділова хватка не відповідала його навичкам малювання, і Laugh-O-Gram збанкрутував, незважаючи на те, що два семихвилинні фільми, натхненні казками "Кіт у чоботях" та "Червона шапочка", вийшли в національний прокат.

Дісней вирушив до Лос-Анджелеса, де його старший брат Рой працював продавцем пилососів.

[ + – ] Уолт Дісней з макетом Діснейленду

Біограф Діснея Ніл Габлер писав: "Уолт був створений для Голлівуду. Він любив вбиратися і вдавати, був галасливим, товариським і жадав уваги".

У жовтні 1923 року, взявши позику, він і Рой заснували студію мультфільмів Disney Brothers. Більш комерційно проникливий Рой керував бізнесом; Уолт був творчим натхненником.

Іншою ключовою фігурою в цій історії був друг Уолта з Міссурі, Уб Айверкс, син німецького іммігранта. Айверкс був кращим аніматором, ніж Уолт, але людиною лагідною, яку Уолт постійно дражнив.

Гірше того, Уолт так і не віддав йому належне за свій найвідоміший твір: Міккі Мауса.

[ + – ] Міккі та Мінні Маус рекламують круїзи Діснея

Міккі народився в 1928 році після того, як Уолт через суперечку з продюсером Чарльзом Мінцем втратив права на свого найуспішнішого мультиплікаційного персонажа, щасливого кролика Освальда, і терміново потребував заміни.

Згодом склалася легенда, що Міккі (якого спочатку звали Мортімер) був повністю його концепцією, натхненною домашньою мишкою, яку Дісней тримав у Канзас-Сіті.

Ця чудова історія не є правдою.

Насправді, культова мультяшна миша з'явилася внаслідок мозкового штурму між Уолтом та його аніматорами. Початковий малюнок Уолта був не дуже гарний, тому Айверкс переробив його, а потім анімував "Пароходік Віллі" (1928), перший мультфільм із повністю синхронізованим звуком.

То справді був колосальний успіх. Уолт сам озвучив Міккі писклявим голосом, надавши собі майже всі заслуги, незабаром і Дісней, і Міккі стали відомі по всьому світу. Уолт відчув себе глибоко відданим, коли розлючений Айверкс залишив компанію. Екстравагантні витрати на створення анімації були майже непомірними, і коли інші студії випустили двійників Міккі, Дісней був змушений подати на них до суду, щоб захистити свою першу суперзірку.

[ + – ] Уолт Дісней та Міккі Маус

Але хіт слідував за хітом, і з'явилося безліч дико популярних нових персонажів, включаючи Плуто, Гуфі та Дональда Дака. Уолт навіть відкрив при студії невеликий приватний зоопарк, щоб його аніматори могли вивчати рухи тварин.

У 1935 році, маючи в штаті 500 осіб, він був готовий зняти повнометражний фільм "Білосніжка та сім гномів".

"Білосніжка", що вийшла на екрани в 1937 році, мала величезний успіх у критиків і комерційний успіх, зміцнивши місце Діснея в культурному житті Британії та Америки.

На той момент він уже був одружений з Ліліан Баундс, яка працювала в його компанії секретарем. Вони були разом до смерті Діснея у 1966 році, але шлюб не був щасливим.

У Лондоні "Білосніжка" йшла у кінотеатрах без перерви 28 тижнів.

[ + – ] Кадри з мультфільму "Білосніжка та сім гномів"

Коли мультфільм дістався провінції, кінотеатри були змушені приймати замовлення за три тижні наперед.

Після успіху "Білосніжки" Уолт Дісней влаштував для співробітників шикарний вікенд у палм-Спрінгс, який у підсумку отримав назву "Оргія Білосніжки". Вечірка прославилася неприборканим сексом та морями спиртного. Один співробітник стрибнув з даху готелю до басейну, інший в'їхав верхи на коні у вестибюль готелю.

Аніматор і режисер Білл Джастіс одного разу згадував: "Купальні костюми вилітали з вікон. Були голі купальні вечірки, люди напивались і часто дивувалися, в якій кімнаті вони перебувають і з ким займалися сексом, коли прокидалися вранці".

Після вийшли "Піноккіо" (1940), "Дамбо" (1941) та "Бембі" (1942). Компанія, тепер перейменована на Walt Disney Productions, збільшилася більш ніж удвічі, але Уолт Дісней платив своїм аніматорам щонайменше.

Коли Пінто Колвіг, голос Гуфі, Плуто та двох гномів, поскаржився на те, що йому недоплачують, Уолт звільнив його.

У результаті політика Діснея призвела до повномасштабного страйку аніматорів, які зірвали виробництво "Дамбо". Страйкуючі вимагали права на вступ до профспілки; Уолт затаврував їх комуністичними агітаторами та помстився, намалювавши їх у "Дамбо" карикатурно-злими клоунами з цирку.

Особливо його злило, що страйк очолив один із його найкращих аніматорів, Арт Беббіт, який придумав Гуфі та Злу королеву в "Білосніжці".

[ + – ] Уолт Дісней з іграшкою Міккі Мауса

Також Бебіт дратував Діснея тим, що був нестримним бабником і навіть одружився з Марджорі Белчер, молодою танцівницею, яка була моделлю для Білосніжки.

Зрештою, Уолт був змушений піти на компроміс: він дозволив своїм аніматорам об'єднатися в профспілки і погодився змінити структуру заробітної плати. Але він так і не пробачив страйкарів, звинувативши їх у тому, що вони "зламали дух" студії.

Але ці скандали не завадили Діснею випустити фільми з живими акторами, починаючи з "Острова скарбів" у 1950 році, і, на відміну від більшості кіностудій, закріпитись у новомодному середовищі телебачення.

А 1955 року він знайшов енергію для іншого свого грандіозного проєкту: першого у світі тематичного парку Діснейленд, який відкрився в Анахаймі, штат Каліфорнія.

[ + – ] Будівництво одного з Діснейлендів

Однак останнім часом про Уолта та компанію, якою він керував, часто кажуть, що це було на диво расистське та сексистське місце. Так, у "Дамбо" ворона навіть звали Джим Кроу, на честь склепіння законів, що нав'язували расову сегрегацію на Півдні США.

І протягом багатьох років він відмовлявся наймати жінок-аніматорів, говорячи, що вони не мають таланту. У компанії навіть був заготовлений лист, який вони надсилали кожній жінці, яка мріє стати аніматором. "Жінки не займаються якоюсь творчою роботою, пов'язаною з підготовкою мультфільмів до екрану, оскільки цю роботу виконують виключно молоді чоловіки", – йшлося у листі. Дісней перестав запрошувати на церемонію свою дружину Ліліан, вважаючи, що вона приносить йому невдачу, а своїм донькам він забороняв дивитися власні мультфільми, мотивуючи це тим, що вони недостатньо голосно сміятимуться з них.

[ + – ] Діснейленд у 1955 році

Тим не менш, незважаючи на всі свої численні недоліки, Уолт, безсумнівно, був генієм, якому, можливо, не було рівних ні до, ні після розваг.

Його смерть у 1966 році від раку сильно вдарила по компанії. До речі, не дивлячись на легенди про те, що Уолт зазнав кріозаморозки і колись може бути повернений до життя – неправдиві. Він спочиває на цвинтарі Форест-Лаун.

Втім, після смерті Діснея його імперія все одно потрапляє у скандали. Так, у 2016 році алігатор убив дворічного відвідувача Діснейленду. У 2001 році з'ясувалося, що Disney співпрацював з 14 китайськими фабриками з виробництва іграшок, де жінки і діти, молодші 14 років, працювали по 16 годин на день за копійки.

А про низькі зарплати працівників Діснейлендів і виснажливий режим роботи вже ходять легенди. Минулого року одна з колишніх робітниць, яка виконувала роль багатьох діснеївських принцес, відверто розповіла про свою роботу.