Звільнений працівник Disney мстився роботодавцю: як його дії загрожували клієнтам, деталі

Чоловік протягом трьох місяців постійно вносив зміни в е-меню замовлення, і навіть міг привести до трагедії, змінивши інформацію про алергеновмісні продукти.

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Колишній працівник компанії Disney Майкл Шоєр опинився під підозрою в скоєнні низки комп’ютерних злочинів. Правоохоронці підозрюють, шо він видозмінив інформацію про алергени в меню харчування для клієнтів компанії, що могло нести загрозу життя відвідувачів, пише 404 Media з посиланням на заяву адвоката Шоєра.

За словами захисника, мова йде про курорт Disney, а скаргу проти його підзахисного подало Міністерство юстиції США. У ньому йдеться, що Майкла Шоєра було звільнено з компанії, а чоловік після того вчинив низку комп'ютерних злочинів.

Журналісти пишуть, що під час роботи в Disney Шоєр був відповідальним за створення та публікацію меню для всього ресторанного портфоліо. Для цього підозрюваний користувався програмою Menu Creator, яку створила третя сторона для ексклюзивного використання Disney. Сам Шоєр чудово володів цією програмою, і був обізнаний з її недоліками.

Пізніше знаючи про слабкі місця програми, після звільнення за неналежну поведінку чоловік скористався цим: протягом наступних трьох місяців він маніпулював меню ресторанів Disney. Зокрема, Шоєр спеціального змінював розміри шрифту у меню, що робило його непридатним для прочитання. Також чоловік вписував ненормативну лексику, а в кількох випадках змінив дані про алергеновмісні продукти.

ЗМІ пише, що внаслідок дій колишнього працівника Disney ніхто не постраждав. Однак для компанії вже був летальний епізод цього року — проти неї подали позов після того, як жінка померла від алергічного шоку після обіду в ресторані компанії у штаті Флорида. В скуштованій страві, за запевненням офіціанта, не було молочних продуктів і горіхів, однак розслідування довело, що вони були присутні. Наразі цю справу ніяким чином слідчі не пов'язують з діяльністю Майкла Шоєра.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як жінка оригінально провчила свого колегу за постійну крадіжку її обідів. Користувачі в мережі підтримали ідею жінки, у якої постійно крав їжу один з її колег. Вони не можуть зрозуміти тільки одного — як дорослі люди доходять до такого, що відверто і нахабно забирають чужий обід.

Також ми розповідали про те, як чоловік витратив 10 років на геніальну помсту сусідові. Чоловік посадив низку невеликих дерев, які з часом виросли вище за його будинок. Унаслідок цього світло перестало проникати у двір сусідів.