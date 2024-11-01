Уволенный работник Disney мстил работодателю: как его действия угрожали клиентам, детали

Мужчина в течение трех месяцев постоянно вносил изменения в е-меню заказа, и даже мог привести к трагедии, изменив информацию об аллергеносодержащих продуктах.

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Бывший работник компании Disney Майкл Шоер оказался под подозрением в совершении ряда компьютерных преступлений. Правоохранители подозревают, что он видоизменил информацию об аллергенах в меню питания для клиентов компании, что могло нести угрозу жизни посетителей, пишет 404 Media со ссылкой на заявление адвоката Шоера.

По словам защитника, речь идет о курорте Disney, а жалобу против его подзащитного подало Министерство юстиции США. В ней говорится, что Майкл Шоер был уволен из компании, а мужчина после того совершил ряд компьютерных преступлений.

Журналисты пишут, что во время работы в Disney Шоер был ответственным за создание и публикацию меню для всего ресторанного портфолио. Для этого подозреваемый пользовался программой Menu Creator, которую создала третья сторона для эксклюзивного использования Disney. Сам Шоер прекрасно владел этой программой, и был знаком с ее недостатками.

Позже зная о слабых местах программы, после увольнения за неподобающее поведение мужчина воспользовался этим: в течение следующих трех месяцев он манипулировал меню ресторанов Disney. В частности, Шоер специального менял размеры шрифта в меню, что делало его непригодным для прочтения. Также мужчина вписывал ненормативную лексику, а в нескольких случаях изменил данные об аллергеносодержащих продуктах.

СМИ пишет, что в результате действий бывшего работника Disney никто не пострадал. Однако для компании уже был летальный эпизод в этом году — против нее подали иск после того, как женщина умерла от аллергического шока после обеда в ресторане компании в штате Флорида. В попробованном блюде, по заверению официанта, не было молочных продуктов и орехов, однако расследование доказало, что они присутствовали. Сейчас это дело никаким образом следователи не связывают с деятельностью Майкла Шоера.

Напомним, Фокус писал о том, как женщина оригинально проучила своего коллегу за постоянное воровство ее обедов. Пользователи в сети поддержали идею женщины, у которой постоянно воровал еду один из ее коллег. Они не могут понять только одного — как взрослые люди доходят до такого, что откровенно и нагло забирают чужой обед.

Также мы рассказывали о том, как мужчина потратил 10 лет на гениальную месть соседу. Мужчина посадил ряд небольших деревьев, которые со временем выросли выше его дома. В результате свет перестал проникать во двор соседей.