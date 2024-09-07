Мультиплікаційний рай: незвичайний будинок шокував людей своїм інтер'єром (фото)

В Уельсі існує унікальний будинок, який прикрашений унікальними фресками і картинами в стилі Disney.

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Багатоквартирний будинок в Уельсі здається найщасливішим місцем на землі, оскільки в ньому майже в кожній кімнаті ховаються фрески Діснея, які нагадують про таких персонажів мультфільмів, як "Аладдін", "У пошуках Немо" і "Король Лев". Про це повідомляє видання Мirror.

Зовні будинок здається звичайним двоквартирним будинком на житловій вулиці в приморському місті. Однак усередині кожна кімната прикрашена фресками Діснея із зображенням таких персонажів, як Алладін і принцеса Жасмін, а також Урсула і Зла Королева з Білосніжки.

В іншому місці коридор прикрашений рожевими стінами в стилі Пітера Пена, а кухня вкрита відомими цитатами Діснея, як-от "Хакуна матата" з Короля Лева і "Просто продовжуй плисти" з "У пошуках Немо".

Нагорі, у спальнях, виставлені неймовірні експонати іграшок Disney, одна з яких прикрашена Ліло, Стічем і Ральфом, а на стелі навіть є хмаринки з цукрової вати.

Незвичайний будинок шокував людей своїм інтер'єром

"Завдяки великій кількості природного світла і відкритому плануванню ви відчуєте себе в найщасливішому місці на Землі, де достатньо місця для всієї родини, і де можна легко розмістити великий обідній стіл і стільці, а також подвійні двері, що виходять на нещодавно викладене індійським пісковиком патіо. Завдяки безлічі шаф і робочих поверхонь кухня готова до будь-яких кулінарних пригод і зробить кожну трапезу схожою на "Акуну матата", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що жінка зняла примару померлого чоловіка, який повернувся до рідного дому. Емілі Снайдер розповіла, що отримала сигнал про рух з камер спостереження. На кадрах можна побачити якусь зернисту фігуру, яка швидко зникає.