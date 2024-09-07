Мультипликационный рай: необычный дом шокировал людей своим интерьером (фото)

В Уэльсе существует уникальный дом, который украшен уникальными фресками и картинами в стиле Disney.

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Двухквартирный дом в Уэльсе кажется самым счастливым местом на земле, поскольку в нем почти в каждой комнате скрываются фрески Диснея, напоминающие о таких персонажах мультфильмов "Аладдин", "В поисках Немо" и "Король Лев". Об этом сообщает издание Мirror.

Снаружи дом кажется обычным двухквартирным домом на жилой улице в приморском городе. Однако внутри каждая комната украшена фресками Диснея с изображением таких персонажей, как Алладин и принцесса Жасмин, а также Урсула и Злая Королева из Белоснежки.

В другом месте коридор украшен розовыми стенами в стиле Питера Пэна, а кухня покрыта известными цитатами Диснея, такими как "Хакуна матата" из Короля Льва и "Просто продолжай плыть" из "В поисках Немо".

Наверху, в спальнях, выставлены невероятные экспонаты игрушек Disney, одна из которых украшена Лило, Стичом и Ральфом, а на потолке даже есть облака из сахарной ваты.

Необычный дом шокировал людей своим интерьером

"Благодаря обилию естественного света и открытой планировке вы почувствуете себя в самом счастливом месте на Земле, где достаточно места для всей семьи, и где можно легко разместить большой обеденный стол и стулья, а также двойные двери, выходящие на недавно выложенное индийским песчаником патио. Благодаря множеству шкафов и рабочих поверхностей кухня готова к любым кулинарным приключениям и сделает каждую трапезу похожей на "Акуну матата", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что женщина засняла призрака умершего мужа, который вернулся к родному дому. Эмили Снайдер рассказала, что получила сигнал о движении с камер наблюдения. На кадрах можно увидеть некую зернистую фигуру, которая быстро исчезает.