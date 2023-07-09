20 років "Піратам Карибського моря": усі таємниці капітана Джека Горобця

9 липня 2003 року у світовий прокат вийшов фільм "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини", який дав старт найуспішнішій франшизі, що зібрала у світі $4,5 млрд.

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"Пірати Карибського моря" (Pirates of the Caribbean) — це атракціон у Діснейленді, який відкрили 1967 року. Це останній проєкт, який розробляв сам Волт Дісней, який помер за 3 місяці до відкриття. В атракціоні розповідалася історія пригод і прокляття піратів. Хоч як парадоксально, але саме цей атракціон надихнув дует голлівудських сценаристів Теда Елліота і Террі Росіо на створення захопливої і розгалуженої піратської саги.

Фокус розповість, як ця ідея перетворилася на успішну франшизу.

Головна фішка стилю Елліота-Росіо — що ти насилу розумієш, хто негативний герой, хто позитивний, події дуже швидко відбуваються, підсвічуючи головний чеховський принцип: "Погана хороша людина". Ці трюки ця парочка ще до "Піратів" з успіхом провернула у своєму анімаційному шедеврі "Шрек" (2001), де фігурують розумний осел, добрий людожер і лорд-ледарь.

А в "Піратах Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" капітан піратів Джек Горобець (Джонні Депп) пірнає за донькою губернатора Порт-Рояла, яка впала за борт, — Елізабет Свонн (Кіра Найтлі) і рятує її. Але тут же командор з губернатором і солдатами намагаються пірата заарештувати. Елізабет заступається за нього, як за свого рятівника, але Джек раптово бере її в заручниці і тікає.

Начебто "пристойна" Елізабет — теж не подарунок. Вона поцупила у врятованого в морі хлопчика Вілла Тернера піратський медальйон і нахабно носить. Потім закохалася і хотіла вийти заміж за змужнілого Вілла (Орландо Блум), який став ковалем, але коли опинилася віч-на-віч із Джеком Горобцем на острові, щосили підкараулювала піратського капітана. Той же "правильний" коваль мріяв "заколоти пірата", як раптом з'ясувалося, що він сам — син морського розбійника. Елліот із Россіо не дають занудьгувати. Однак найсуперечливіший і ключовий образ франшизи, звісно, Джек Горобець. А йому ще й Джонні Депп від себе "фарб" додав.

Рок-пірат

Капітан Джек Горобець (Captain Jack Sparrow) — головний герой п'яти частин франшизи: "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" (2003), "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" (2006), "Пірати Карибського моря: На краю світу" (2007), "Пірати Карибського моря: На дивних берегах" (2011) і "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки" (2017). Хоча замислювався він спочатку як другорядний персонаж. І в діснеївському атракціоні Джека Горобця взагалі не було. Після успіху фільму його туди додали тільки 2006 року.

Джонні Депп роздає автографи Фото: Getty Images

Джонні Депп до піратської саги знімався у Бертона і Джармуша. "Я тому й запросив його в "Піратів Карибського моря". Давайте будемо чесними: це не стільки сюжет, скільки атракціон із парку розваг. Хто піде дивитися на диснейлендівський атракціон у кінотеатр? Ніхто! Але якщо в центрі такої картини опиниться актор із фільмів Джармуша і Бертона, вона одразу стане інтригуючою", — ділився потім своїми міркуваннями продюсер проєкту Джеррі Брукгаймер.

Однак, коли він уперше на майданчику побачив Деппа в образі Джека Горобця, був у шоці. Підведені очі, вихляюча хода... Цей персонаж не схожий на жодного кінопірата. А на кого був схожий? Виявляється, характер і звички героя Депп "змалював" із рок-зірки — гітариста гурту The Rolling Stones Кіта Річардса. Вони особисто були знайомі з 1995 року, випадково зустрівшись саме в Діснейленді. Доля!

Джонні так зауважив про вибір свого зразка для наслідування: "Хто найкрутіший бунтар на світі? Хто харизматичний і цікавий людям? Та це ж Кіт! Хто ще, якщо не він? Я завжди вважав, що пірати — це рок-зірки XVIII століття. Як і у випадку з музикантами, життя флібустьєрів було оточене міфами. Чутки про них поширювалися швидше, ніж пересувалися морями самі пірати".

Ось епізод, де Кіт Річардс просто під час виступу б'є гітарою офігевшого фана, який вискочив на сцену (00 хв. 30 сек.) — аж гітара зафонила. Вдарив і потім продовжив грати, як ні в чому не бувало. До речі, Джонні Депп і сам грає в рок-групі Kids.

Інцидент із Кітом Річардсом на сцені: бійка на 00.хв.30 сек.

Тато і синок

Отже, Джек Горобець: підведені очі, стильна борідка, ніякої шанобливості, але й не без єхидної попереджувальності, розслаблена, нахабна хода і водночас готовність будь-якої миті дати по морді. Сам Кіт Річардс так відгукувався про Горобця: "Джек уособлює собою справжню свободу. Це хлопець, який вирвався за межі дозволеного". А ось що спільного бачив Річардс у піратів і музикантів: "І музика, і піратство мають на увазі однаковий спосіб життя. Пірати — демократичні хлопці, їхній принцип простий — все на продаж".

Джонні Депп запросив у третю частину "Піратів" свого рок-кумира Річардса — зіграти тата головного героя. Кіту багато і гримуватися не треба: пару шрамів на обличчя додали. Майданчик зустрів оплесками рок-пірата. Усе зрослося: яблучко від вишеньки далеко не впало.

Кіт Річардс і Джонні Депп на зйомках фільму "Пірати Карибського моря На краю світу"

Але на старті зйомок, коли продюсер уперше побачив такого "рок-н-рольного" Горобця, "кокні, що напідпитку", вирішив, що Депп збожеволів. Це було далеко від уявлення про кінопірата як про грубого, жорстокого морського бандита. Це було щось досі небачене: пірат-рок-стар. Звісно, продюсер боявся, що глядачі просто не зрозуміють експерименту. А на кону — понад 100 мільйонів доларів бюджету. Хто знав тоді, що стрічка збере шестикратну касу. Виявилося, навпаки, Джонні Депп, взявши риси рокера, вписав образ "патріархального" пірата, що вже набрид, у сучасний контекст.

Навіть перша поява Джека Горобця у фільмі незабутня. Він підплив до порту на потопаючому вітрильному човні, встигнувши зістрибнути з щогли, що майже пішла під воду, прямо на причал. Тобто начебто йде на дно, але водночас виходить сухим із води, ще встигаючи дорогою віддавати честь повішеним у порту піратам. У цій шаленій сцені — квінтесенція характеру капітана. Так ефектно прибувати в місто може тільки зірка!

Формула "Піратів Карибського моря": рок-пірат — шахрайський ефектний трюк — прибуток на виході.

Епізод: Джек Горобець прибуває в Порт-Ройал

Це все було далеко від звичайної романтизації морських розбійників у дусі Роберта Стівенсона, але головне, чому ця роль так пасувала Джонні Деппу, — тому що він у багатьох своїх картинах ("Дев'ята брама", "Страх і ненависть у Лас-Вегасі") якраз і зображував трикстера: шахрая, спритника, нехлюя. Але найчастіше в головних своїх діях його персонажі чинять по серцю, що робить і Джек Горобець. А це не може не підкуповувати публіку.

У "Піратах Карибського моря" герої, наділені законною владою, діють часто як останні сволоти. Сценарний дует Елліот-Росіо нашпигував сюжет такими перевертнями. А Депп-Горобець зробив усе, щоб на екрані ця система координат виглядала захопливою і правдоподібною, вміючи красиво виплутатися з будь-яких ситуацій. Джек Горобець про себе міг би заспівати, як радянський Остап Бендер: "Замріть, ангели, дивіться — я граю".

Саме тому "якийсь" фільм про піратів одразу ж отримав у 2004 році 5 номінацій на "Оскара", включно з нагородою за найкращу чоловічу роль. Також Джонні Депп отримав номінацію на "Золотий глобус" у цій категорії та, зрештою, відхопив за Горобця премію Гільдії кіноакторів США. І глядачі, і професіонали оцінили його старання.

"Пірати" без Джонні Деппа?

Спочатку франшиза стала заручником головного героя. Скільки б не додалося нових інтриг, містики, спецефектів і персонажів — Джек Горобець, якому Депп віддав весь свій акторський потенціал — це вісь, центр і точка відліку "Піратів Карибського моря".

Але через скандал, пов'язаний із судовим розглядом Джонні з дружиною, актрисою Ембер Герд, яка звинуватила Деппа в домашньому насильстві, Disney поквапилася розірвати з ним контракт. Депп справедливо вважав це зрадою.

Після виграшу в суді торік компанія поспішила відновити стосунки з Джонні Деппом, але актор тривалий час був невблаганний: за жодні пряники, а точніше, за 20 мільйонів доларів, не погоджувався знятися в шостій частині "Піратів". Disney продовжують натякати за допомогою медіа, що студія Джонні Деппа "ні до чого не зобов'язує, але...".

І ось буквально позавчора пройшла інформація, що серце артиста злегка відтануло і 60-річна зірка може передумати. Без Джонні Деппа "Пірати" неможливі, це ясно всім.

Трейлер "Піратів Карибського моря" (2003)

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