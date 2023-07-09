20 лет "Пиратам Карибского моря": все тайны капитана Джека Воробья

9 июля 2003 года в мировой прокат вышел фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", который дал старт успешнейшей франшизе, собравшей в мире $4,5 млрд.

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"Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean) — это аттракцион в Диснейлэнде, который открыли в 1967 году. Это последний проект, который разрабатывал сам Уолт Дисней, умерший за 3 месяца до открытия. В аттракционе рассказывалась история приключений и проклятия пиратов. Как ни парадоксально, но именно этот аттракцион вдохновил дуэт голливудских сценаристов Теда Эллиота и Терри Росио на создание увлекательной и разветвленной пиратской саги.

Фокус расскажет, как эта идея превратилась в успешную франшизу.

Главная фишка стиля Эллиота-Росио — что ты с трудом понимаешь, кто отрицательный герой, кто положительный, события очень быстро происходят, подсвечивая главный чеховский принцип: "Плохой хороший человек". Эти трюки данная парочка еще до "Пиратов" с успехом провернула в своем анимационном шедевре "Шрек"(2001), где фигурируют умный осел, добрый людоед и лорд-подонок.

А в "Пиратах Карибского моря: Проклятии Черной жемчужины" капитан пиратов Джек Воробей (Джонни Депп) ныряет за упавшей за борт дочкой губернатора Порт-Ройала Элизабет Суонн (Кира Найтли) и спасет ее. Но тут же командор с губернатором и солдатами пытаются пирата арестовать. Элизабет заступается за него, как за своего спасителя, но Джек внезапно берет ее в заложницы и сбегает.

Вроде бы "приличная" Элизабет – тоже не подарок. Она стащила у спасенного в море мальчика Уилла Тернера пиратский медальон и нахально носит. Потом влюбилась и хотела выйти замуж за повзрослевшего Уилла (Орландо Блум), который стал кузнецом, но когда оказалась один на один с Джеком Воробьем на острове – вовсю кадрила пиратского капитана. Тот же "правильный" кузнец мечтал "заколоть пирата", как вдруг выяснилось, что он сам — сын морского разбойника. Эллиот с Россио не дают заскучать. Однако самый противоречивый и ключевой образ франшизы, конечно, Джек Воробей. А ему еще и Джонни Депп от себя "красок" добавил.

Рок-пират

Капитан Джек Воробей (Captain Jack Sparrow) — главный герой пяти частей франшизы: "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (2003), "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (2006), "Пираты Карибского моря: На краю света" (2007), "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (2011) и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (2017). Хотя задумывался он изначально как второстепенный персонаж. И в диснеевском аттракционе Джека Воробья вообще не было. После успеха фильма его туда добавили только в 2006 году.

Джонни Депп раздает автографы Фото: Getty Images

Джонни Депп до пиратской саги снимался у Бертона и Джармуша. "Я поэтому и пригласил его в "Пиратов Карибского моря". Давайте будем честными: это не столько сюжет, сколько аттракцион из парка развлечений. Кто пойдет смотреть на диснейлендовский аттракцион в кинотеатр? Никто! Но если в центре такой картины окажется актер из фильмов Джармуша и Бертона, она сразу станет интригующей", — делился потом своими соображениями продюсер проекта Джерри Брукхаймер.

Однако, когда он впервые на площадке увидел Деппа в образе Джека Воробья, был в шоке. Подведенные глаза, вихляющая походка... Этот персонаж не похож ни на одного кинопирата. А на кого походил? Оказывается, характер и повадки героя Депп "срисовал" с рок-звезды – гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса. Они лично были знакомы с 1995 года, случайно встретившись именно в Диснейленде. Судьба!

Джонни так заметил о выборе своего образца для подражания: "Кто самый крутой бунтарь на свете? Кто харизматичен и интересен людям? Да это же Кит! Кто еще, если не он? Я всегда полагал, что пираты — это рок-звезды XVIII века. Как и в случае с музыкантами, жизнь флибустьеров была окружена мифами. Слухи о них распространялись быстрее, чем передвигались по морям сами пираты".

Вот эпизод, где Кит Ричардс прямо во время выступления бьет гитарой офигевшего фана, который выскочил на сцену (00 мин. 30 сек.) – аж гитара зафонила. Ударил и затем продолжил играть, как ни в чем ни бывало. Кстати, Джонни Депп и сам играет в рок-группе Kids.

Инцидент с Китом Ричардсом на сцене: драка на 00.мин.30 сек.

Папа и сынок

Итак, Джек Воробей: подведенные глаза, стильная бородка, никакой почтительности, но и не без ехидной предупредительности, расслабленная, наглая походка и при этом готовность в любой момент дать по морде. Сам Кит Ричардс так отзывался о Воробье: "Джек олицетворяет собой настоящую свободу. Это парень, который вырвался за рамки дозволенного". А вот что общего видел Ричардс у пиратов и музыкантов: "И музыка, и пиратство подразумевают одинаковый образ жизни. Пираты — демократичные ребята, их принцип прост — все на продажу".

Джонни Депп пригласил в третью часть "Пиратов" своего рок-кумира Ричардса — сыграть папу главного героя. Киту много и гримироваться не надо: пару шрамов на лицо добавили. Площадка встретила аплодисментами рок-пирата. Все срослось: яблочко от вишенки далеко не упало.

Кит Ричардс и Джонни Депп на съемках фильма "Пираты Карибского моря На краю света"

Но на старте съемок, когда продюсер впервые узрел такого "рок-н-рольного" Воробья, "подвыпившего кокни", решил, что Джепп сошел с ума. Это было далеко от представления о кинопирате как о грубом, жестоком морском бандите. Это было что-то доселе невиданное: пират-рок-стар. Конечно, продюсер боялся, что зрители просто не поймут эксперимента. А на кону – более 100 миллионов долларов бюджета. Кто знал тогда, что лента соберет шестикратную кассу. Оказалось, напротив, Джонни Депп, взяв черты рокера, вписал уже поднадоевший образ "патриархального" пирата в современный контекст.

Даже первое появление Джека Воробья в фильме незабываемо. Он подплыл в порт на тонущей парусной лодке, успев спрыгнуть с почти ушедшей под воду мачты – прямо на причал. То ест,ь вроде бы, идет на дно, но при этом выходит сухим из воды, еще успевая по пути отдавать честь повешенным в порту пиратам. В этой обалденной сцене – квинтэссенция характера капитана. Так эффектно прибывать в город может только звезда!

Формула "Пиратов Карибского моря": рок-пират – мошеннический эффектный трюк – прибыль на выходе.

Эпизод: Джек Воробей прибывает в Порт-Ройал

Это все было далеко от обычной романтизации морских разбойников в духе Роберта Стивенсона, но главное, почему эта роль так шла Джонни Деппу — потому что он во многих своих картинах ("Девятые врата, "Страх и ненависть в Лас-Вегасе") как раз и изображал трикстера: мошенника, ловкача, прощелыгу. Но зачастую в главных своих действиях его персонажи поступают по сердцу, что делает и Джек Воробей. А это не может не подкупать публику.

В "Пиратах Карибского моря" герои, облеченные законной властью, действуют зачастую как последние сволочи. Сценарный дуэт Эллиот-Росио нашпиговал сюжет такими перевертышами. А Депп-Воробей сделал все, чтобы на экране эта система координат выглядела захватывающей и правдоподобной, умея красиво выпутаться из любых ситуаций. Джек Воробей про себя мог бы спеть, как советский Остап Бендер: "Замрите, ангелы, смотрите – я играю".

Именно поэтому "какой-то" фильм о пиратах сразу же получил в 2004 году 5 номинаций на "Оскар", включая награду за лучшую мужскую роль. Также Джонни Депп получил номинацию на "Золотой глобус" в этой категории и, наконец, отхватил за Воробья премию Гильдии киноактеров США. И зрители, и профессионалы оценили его старания.

"Пираты" без Джонни Деппа?

Изначально франшиза стала заложником главного героя. Сколько бы ни добавилось новых интриг, мистики, спецэффектов и персонажей – Джек Воробей, которому Депп отдал весь свой актерский потенциал – это ось, центр и точка отсчета "Пиратов Карибского моря".

Но из-за скандала, связанного с судебным разбирательством Джонни с женой, актрисой Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в домашнем насилии, Disney поторопилась разорвать с ним контракт. Депп справедливо посчитал это предательством.

После выигрыша в суде в прошлом году компания поспешила восстановить отношения с Джонни Деппом, но актер долгое время был неумолим: ни за какие коврижки, а точнее, за 20 миллионов долларов, не соглашался сняться в шестой части "Пиратов". Disney продолжают намекать посредством медиа, что студия Джонни Деппа "ни к чему не обязывает, но…".

И вот буквально позавчера прошла информация, что сердце артиста слегка оттаяло и 60-летняя звезда может передумать. Без Джонни Деппа "Пираты" невозможны, это ясно всем.

Трейлер "Пиратов Карибского моря" (2003)

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