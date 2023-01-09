Оргии после премьеры "Белоснежки". Тайны студии Disney к ее столетию
Сейчас мир Диснея ассоциируется с волшебным парком и многочисленными фільмами и мультфильмами, но на заре создания студия была весьма скандальным местом.
Волшебной киностудии Disney исполняется 100 лет, но она также хранит в себе немало грязных секретов, таких как оргия после премьеры культовой "Белоснежки" и многочисленные обвинения в сексизме и расизме. Об этом пишет Daily Mail.
Киностудия Disney, название которой ассоциируется с мультфильмами и семейными развлечениями, отмечает в этом году свое столетие серией торжеств, получивших название "Disney 100".
Они будет включать в себя "захватывающий, мультисенсорный опыт" под названием "Чудо дружбы", но эти 100 лет не всегда были полностью чудесными или даже особенно дружелюбными.
Однажды в Канзас-Сити, штат Миссури, мальчику предложили бесплатно постричься. Это было первое событие в цепи событий, в результате которой он стал одним из самых известных людей в мире, таким же синонимом сказок, как Ганс Христиан Андерсен.
Потому что бесплатная стрижка была предложена в обмен на подборку рисунков 12-летнего мальчика, у которого рано развился талант к рисованию. Они украсили местную парикмахерскую и вскоре стали местной достопримечательностью.
Это раннее признание его художественного таланта разожгло в мальчике по имени Уолт Дисней амбиции, и к 20 годам он стал полноправным аниматором со своей собственной продюсерской компанией под названием Laugh-O-Gram Films.
Но именно компания, которую он основал в Голливуде в 1923 году под своим собственным именем, принесла ему состояние.
Он был уникальным провидцем, изменившим поп-культуру не только в США, но и во всем мире. Как однажды выразился один студийный публицист, Уолт Дисней стал "более известен, чем Конфуций в Китае и Шекспир в Англии".
Но коммерческая траектория развития Disney отнюдь не развивалась гладко. Его деловая хватка не соответствовала его навыкам рисования, и Laugh-O-Gram обанкротился, несмотря на то, что два семиминутных фильма, вдохновленных сказками "Кот в сапогах" и "Красная шапочка", вышли в национальный прокат.
Дисней отправился в Лос-Анджелес, где его старший брат Рой работал продавцом пылесосов.
Биограф Диснея Нил Габлер писал: "Уолт был создан для Голливуда. Он любил наряжаться и притворяться, был шумным, общительным и жаждал внимания".
В октябре 1923 года, взяв заем, он и Рой основали студию мультфильмов Disney Brothers. Более коммерчески проницательный Рой руководил бизнесом; Уолт был творческим вдохновителем.
Другой ключевой фигурой в этой истории был друг Уолта из Миссури, Уб Айверкс, сын немецкого иммигранта. Айверкс был лучшим аниматором, чем Уолт, но человеком кротким, которого Уолт постоянно дразнил.
Хуже того, Уолт так и не отдал ему должное за свое самое известное творение: Микки Мауса.
Микки родился в 1928 году после того, как Уолт из-за спора с продюсером Чарльзом Минцем лишился прав на своего самого успешного мультипликационного персонажа, счастливого кролика Освальда, и срочно нуждался в замене.
Со временем сложилась легенда, что Микки (которого вначале звали Мортимер) был полностью его концепцией, вдохновленной домашней мышкой, которую Дисней держал в Канзас-Сити.
Это замечательная история не является правдой.
На самом деле, культовая мультяшная мышь появилась в результате мозгового штурма между Уолтом и его аниматорами. Первоначальный рисунок Уолта был не очень хорош, поэтому Айверкс переработал его, а затем анимировал "Пароходик Вилли" (1928), первый мультфильм с полностью синхронизированным звуком.
Это был колоссальный успех. Уолт сам озвучил Микки писклявым голосом, присвоив себе почти все заслуги, и вскоре и Дисней и Микки стали известны по всему миру. Уолт почувствовал себя глубоко преданным, когда рассерженный Айверкс покинул компанию. Экстравагантные затраты на создание анимации были почти непомерными, и когда другие студии выпустили двойников Микки, Дисней был вынужден подать на них в суд, чтобы защитить свою первую суперзвезду.
Но хит следовал за хитом, и появилось множество дико популярных новых персонажей, включая Плуто, Гуфи и Дональда Дака. Уолт даже открыл при студии небольшой частный зоопарк, чтобы его аниматоры могли изучать движения животных.
В 1935 году, имея в штате 500 человек, он был готов снять полнометражный фильм "Белоснежка и семь гномов".
"Белоснежка", вышедшая на экраны в 1937 году, имела огромный успех у критиков и коммерческий успех, укрепив место Диснея в культурной жизни Британии и Америки.
К тому моменту он уже был женат на Лилиан Баундс, которая работала в его компании секретарем. Они были вместе до смерти Диснея в 1966 году, но брак не был счастливым.
В Лондоне "Белоснежка" шла в кинотеатрах без перерыва 28 недель.
Когда мультфильм добрался до провинции, кинотеатры были вынуждены принимать заказы за три недели вперед.
После успеха "Белоснежки" Уолт Дисней устроил для сотрудников шикарный уикенд в палм-Спрингс, который в итоге получил название "Оргия Белоснежки". Вечеринка прославилась необузданным сексом и морями спиртного. Один сотрудник прыгнул с крыши отеля в бассейн, другой въехал верхом на лошади в вестибюль отеля.
Аниматор и режиссер Билл Джастис однажды вспоминал: "Купальные костюмы вылетали из окон. Были голые купальные вечеринки, люди напивались и часто удивлялись, в какой комнате они находятся и с кем занимались сексом, когда просыпались утром".
После вышли "Пиноккио" (1940), "Дамбо" (1941) и "Бэмби" (1942). Компания, теперь переименованная в Walt Disney Productions, увеличилась более чем в два раза, но Уолт Дисней платил своим аниматорам по минимуму.
Когда Пинто Колвиг, голос Гуфи, Плуто и двух гномов, пожаловался на то, что ему недоплачивают, Уолт уволил его.
В итоге политика Диснея привела к полномасштабной забастовке аниматоров, сорвавших производство "Дамбо". Бастующие требовали права на вступление в профсоюз; Уолт заклеймил их коммунистическими агитаторами и отомстил, нарисовав их в "Дамбо" карикатурно-злыми клоунами из цирка.
Особенно его злило, что забастовку возглавил один из его лучших аниматоров, Арт Бэббит, придумавший Гуфи и Злую королеву в "Белоснежке".
Также Бэббит бесил Диснея тем, что был безудержным бабником и даже женился на Марджори Белчер, молодой танцовщице, которая была моделью для Белоснежки.
В конце концов Уолт был вынужден пойти на компромисс: он позволил своим аниматорам объединиться в профсоюзы и согласился изменить структуру заработной платы. Но он так и не простил забастовщиков, обвинив их в том, что они "сломали дух" студии.
Но эти скандалы не помешали Диснею выпустить фильмы с живыми актерами, начиная с "Острова сокровищ" в 1950 году, и, в отличие от большинства киностудий, закрепиться в новомодной среде телевидения.
А в 1955 году он нашел энергию для другого своего грандиозного проекта: первого в мире тематического парка Диснейленд, который открылся в Анахайме, штат Калифорния.
Однако в последнее время про Уолта и компанию, которой он руководил, часто говорят, что это было на редкость расистское и сексистское место. Так, в "Дамбо" ворона даже звали Джим Кроу, в честь свода законов, навязывавших расовую сегрегацию на Юге США.
И в течение многих лет он отказывался нанимать женщин-аниматоров, говоря, что у них нет таланта. У компании даже было заготовленное письмо, которое они отправляли каждой женщине, мечтающей стать аниматором. "Женщины не занимаются какой-либо творческой работой, связанной с подготовкой мультфильмов к экрану, поскольку эту работу выполняют исключительно молодые мужчины", – говорилось в письме. Дисней перестал приглашать на церемонию свою супругу Лилиан, считая, что она приносит ему неудачу, а своим дочкам он запрещал смотреть собственные мультфильмы, мотивируя это тем, что они будут недостаточно громко смеяться над ними.
Тем не менее, несмотря на все свои многочисленные недостатки, Уолт, несомненно, был гением, которому, возможно, не было равных ни до, ни после в сфере развлечений.
Его смерть в 1966 году от рака сильно ударила по компании. К слову, не смотря на легенды о том, что Уолт подвергся криозаморозке и когда-нибудь может быть возвращен к жизни – неправдивы. Он покоится на кладбище Форест-Лаун.
Впрочем, после смерти Диснея, его империя все равно попадает в скандалы. Так, в 2016 году аллигатор убил двухлетнего посетителя Диснейленда. В 2001 году выяснилось, что Disney сотрудничал с 14-ю китайскими фабриками по производству игрушек, где женщины и дети, младше 14 лет, работали по 16 часов в день за копейки
А о низких зарплатах работников Диснейлендов и изнуряющем режиме работы уже ходят легенды. В прошлом году одна из бывших работниц, которая исполняла роль многих диснеевских принцесс, откровенно рассказала о своей работе.