Оргии после премьеры "Белоснежки". Тайны студии Disney к ее столетию

Related video

Сейчас мир Диснея ассоциируется с волшебным парком и многочисленными фільмами и мультфильмами, но на заре создания студия была весьма скандальным местом.

Волшебной киностудии Disney исполняется 100 лет, но она также хранит в себе немало грязных секретов, таких как оргия после премьеры культовой "Белоснежки" и многочисленные обвинения в сексизме и расизме. Об этом пишет Daily Mail.

Киностудия Disney, название которой ассоциируется с мультфильмами и семейными развлечениями, отмечает в этом году свое столетие серией торжеств, получивших название "Disney 100".

Они будет включать в себя "захватывающий, мультисенсорный опыт" под названием "Чудо дружбы", но эти 100 лет не всегда были полностью чудесными или даже особенно дружелюбными.

Однажды в Канзас-Сити, штат Миссури, мальчику предложили бесплатно постричься. Это было первое событие в цепи событий, в результате которой он стал одним из самых известных людей в мире, таким же синонимом сказок, как Ганс Христиан Андерсен.

Потому что бесплатная стрижка была предложена в обмен на подборку рисунков 12-летнего мальчика, у которого рано развился талант к рисованию. Они украсили местную парикмахерскую и вскоре стали местной достопримечательностью.

Это раннее признание его художественного таланта разожгло в мальчике по имени Уолт Дисней амбиции, и к 20 годам он стал полноправным аниматором со своей собственной продюсерской компанией под названием Laugh-O-Gram Films.

Но именно компания, которую он основал в Голливуде в 1923 году под своим собственным именем, принесла ему состояние.

Он был уникальным провидцем, изменившим поп-культуру не только в США, но и во всем мире. Как однажды выразился один студийный публицист, Уолт Дисней стал "более известен, чем Конфуций в Китае и Шекспир в Англии".

Но коммерческая траектория развития Disney отнюдь не развивалась гладко. Его деловая хватка не соответствовала его навыкам рисования, и Laugh-O-Gram обанкротился, несмотря на то, что два семиминутных фильма, вдохновленных сказками "Кот в сапогах" и "Красная шапочка", вышли в национальный прокат.

Дисней отправился в Лос-Анджелес, где его старший брат Рой работал продавцом пылесосов.

[ + – ] Уолт Дисней с макетом Диснейленда

Биограф Диснея Нил Габлер писал: "Уолт был создан для Голливуда. Он любил наряжаться и притворяться, был шумным, общительным и жаждал внимания".

В октябре 1923 года, взяв заем, он и Рой основали студию мультфильмов Disney Brothers. Более коммерчески проницательный Рой руководил бизнесом; Уолт был творческим вдохновителем.

Другой ключевой фигурой в этой истории был друг Уолта из Миссури, Уб Айверкс, сын немецкого иммигранта. Айверкс был лучшим аниматором, чем Уолт, но человеком кротким, которого Уолт постоянно дразнил.

Хуже того, Уолт так и не отдал ему должное за свое самое известное творение: Микки Мауса.

[ + – ] Микки и Минни Маус рекламируют круизы Диснея

Микки родился в 1928 году после того, как Уолт из-за спора с продюсером Чарльзом Минцем лишился прав на своего самого успешного мультипликационного персонажа, счастливого кролика Освальда, и срочно нуждался в замене.

Со временем сложилась легенда, что Микки (которого вначале звали Мортимер) был полностью его концепцией, вдохновленной домашней мышкой, которую Дисней держал в Канзас-Сити.

Это замечательная история не является правдой.

На самом деле, культовая мультяшная мышь появилась в результате мозгового штурма между Уолтом и его аниматорами. Первоначальный рисунок Уолта был не очень хорош, поэтому Айверкс переработал его, а затем анимировал "Пароходик Вилли" (1928), первый мультфильм с полностью синхронизированным звуком.

Это был колоссальный успех. Уолт сам озвучил Микки писклявым голосом, присвоив себе почти все заслуги, и вскоре и Дисней и Микки стали известны по всему миру. Уолт почувствовал себя глубоко преданным, когда рассерженный Айверкс покинул компанию. Экстравагантные затраты на создание анимации были почти непомерными, и когда другие студии выпустили двойников Микки, Дисней был вынужден подать на них в суд, чтобы защитить свою первую суперзвезду.

[ + – ] Уолт Дисней и Микки Маус

Но хит следовал за хитом, и появилось множество дико популярных новых персонажей, включая Плуто, Гуфи и Дональда Дака. Уолт даже открыл при студии небольшой частный зоопарк, чтобы его аниматоры могли изучать движения животных.

В 1935 году, имея в штате 500 человек, он был готов снять полнометражный фильм "Белоснежка и семь гномов".

"Белоснежка", вышедшая на экраны в 1937 году, имела огромный успех у критиков и коммерческий успех, укрепив место Диснея в культурной жизни Британии и Америки.

К тому моменту он уже был женат на Лилиан Баундс, которая работала в его компании секретарем. Они были вместе до смерти Диснея в 1966 году, но брак не был счастливым.

В Лондоне "Белоснежка" шла в кинотеатрах без перерыва 28 недель.

[ + – ] Кадры из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

Когда мультфильм добрался до провинции, кинотеатры были вынуждены принимать заказы за три недели вперед.

После успеха "Белоснежки" Уолт Дисней устроил для сотрудников шикарный уикенд в палм-Спрингс, который в итоге получил название "Оргия Белоснежки". Вечеринка прославилась необузданным сексом и морями спиртного. Один сотрудник прыгнул с крыши отеля в бассейн, другой въехал верхом на лошади в вестибюль отеля.

Аниматор и режиссер Билл Джастис однажды вспоминал: "Купальные костюмы вылетали из окон. Были голые купальные вечеринки, люди напивались и часто удивлялись, в какой комнате они находятся и с кем занимались сексом, когда просыпались утром".

После вышли "Пиноккио" (1940), "Дамбо" (1941) и "Бэмби" (1942). Компания, теперь переименованная в Walt Disney Productions, увеличилась более чем в два раза, но Уолт Дисней платил своим аниматорам по минимуму.

Когда Пинто Колвиг, голос Гуфи, Плуто и двух гномов, пожаловался на то, что ему недоплачивают, Уолт уволил его.

В итоге политика Диснея привела к полномасштабной забастовке аниматоров, сорвавших производство "Дамбо". Бастующие требовали права на вступление в профсоюз; Уолт заклеймил их коммунистическими агитаторами и отомстил, нарисовав их в "Дамбо" карикатурно-злыми клоунами из цирка.

Особенно его злило, что забастовку возглавил один из его лучших аниматоров, Арт Бэббит, придумавший Гуфи и Злую королеву в "Белоснежке".

[ + – ] Уолт Дисней с игрушкой Микки Мауса

Также Бэббит бесил Диснея тем, что был безудержным бабником и даже женился на Марджори Белчер, молодой танцовщице, которая была моделью для Белоснежки.

В конце концов Уолт был вынужден пойти на компромисс: он позволил своим аниматорам объединиться в профсоюзы и согласился изменить структуру заработной платы. Но он так и не простил забастовщиков, обвинив их в том, что они "сломали дух" студии.

Но эти скандалы не помешали Диснею выпустить фильмы с живыми актерами, начиная с "Острова сокровищ" в 1950 году, и, в отличие от большинства киностудий, закрепиться в новомодной среде телевидения.

А в 1955 году он нашел энергию для другого своего грандиозного проекта: первого в мире тематического парка Диснейленд, который открылся в Анахайме, штат Калифорния.

[ + – ] Постройка одного из Диснейлендов

Однако в последнее время про Уолта и компанию, которой он руководил, часто говорят, что это было на редкость расистское и сексистское место. Так, в "Дамбо" ворона даже звали Джим Кроу, в честь свода законов, навязывавших расовую сегрегацию на Юге США.

И в течение многих лет он отказывался нанимать женщин-аниматоров, говоря, что у них нет таланта. У компании даже было заготовленное письмо, которое они отправляли каждой женщине, мечтающей стать аниматором. "Женщины не занимаются какой-либо творческой работой, связанной с подготовкой мультфильмов к экрану, поскольку эту работу выполняют исключительно молодые мужчины", – говорилось в письме. Дисней перестал приглашать на церемонию свою супругу Лилиан, считая, что она приносит ему неудачу, а своим дочкам он запрещал смотреть собственные мультфильмы, мотивируя это тем, что они будут недостаточно громко смеяться над ними.

[ + – ] Диснейленд в 1955 году

Тем не менее, несмотря на все свои многочисленные недостатки, Уолт, несомненно, был гением, которому, возможно, не было равных ни до, ни после в сфере развлечений.

Его смерть в 1966 году от рака сильно ударила по компании. К слову, не смотря на легенды о том, что Уолт подвергся криозаморозке и когда-нибудь может быть возвращен к жизни – неправдивы. Он покоится на кладбище Форест-Лаун.

Впрочем, после смерти Диснея, его империя все равно попадает в скандалы. Так, в 2016 году аллигатор убил двухлетнего посетителя Диснейленда. В 2001 году выяснилось, что Disney сотрудничал с 14-ю китайскими фабриками по производству игрушек, где женщины и дети, младше 14 лет, работали по 16 часов в день за копейки

А о низких зарплатах работников Диснейлендов и изнуряющем режиме работы уже ходят легенды. В прошлом году одна из бывших работниц, которая исполняла роль многих диснеевских принцесс, откровенно рассказала о своей работе.