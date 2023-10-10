Настоящее "ледяное сердце" Диснея: заморозили ли тело Уолта Диснея после смерти

Возможно, вы слышали слухи о том, что Уолта Диснея после смерти заморозили в криогенной камере, надеясь, что когда-то его разморозят и вернут к жизни. Некоторые на самом деле в это верят.

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Существует теория, которая предполагает, что "Дисней" выпустил фильм "Ледяное сердце" (Frozen), чтобы отвлечь поисковые запросы в интернете от статей, спекулирующих на теме местонахождения и температуры трупа Уолта Диснея, пишет IFLScience.

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Если этого было недостаточно, то поговаривают даже о том, что его останки спрятаны в аттракционе "Пираты Карибского моря" в Диснейленде. Прежде всего в аттракционе действительно использовали человеческие останки, но это были скелеты для декораций, которые впоследствии убрали. Так что нет, Уолт Дисней не выйдет однажды из этого аттракциона, растерянный в поисках Джека Воробья.

Теперь давайте рассмотрим слухи о крионических приключениях Уолта Диснея. Эти истории появились спустя десятилетия после смерти Диснея и основаны на шаткой почве. По большей части они происходят из двух книг о Диснее, которые содержали многочисленные неточности и, скорее всего, увековечивали старые слухи вместо того, чтобы представлять достоверные факты.

В одном из отрывков этих книг утверждается, что "все большая обеспокоенность Диснея собственной смертью" привела его к изучению крионики, и даже предполагается, что он думал о том, чтобы заморозить себя. Однако нет никаких веских доказательств, подтверждающих эти теории. Диснея кремировали вскоре после его смерти в 1966 году, что положило конец любым надеждам на его замораживание для возможного возрождения в будущем.

Собственная дочь Диснея, Диана, расставила все точки над "і" еще в 1972 году, заявив: "Нет никакой правды в том, что мой отец, Уолт Дисней, желал быть замороженным. Я сомневаюсь, что мой отец когда-либо слышал о крионике".

В конце концов, слухи о том, что Уолт Дисней подвергся криогенной заморозке, остаются лишь слухами. Нет никаких конкретных доказательств того, что он преследовал эту увлекательную, но научно сложную идею. Поэтому, хотя Дисней творил чудеса с анимационными персонажами, похоже, он выбрал достойный путь ухода из этого мира, чем стать холодным пережитком прошлого.

Хотя легенда о приключениях Уолта Диснея с крионикой, возможно, и не выдерживает критики, она является свидетельством неизменного восхищения человеком, стоящим за магией. Независимо от того, смешит ли он нас Микки Маусом или разжигает любопытство слухами о замороженном будущем, наследие Уолта Диснея продолжает захватывать наше воображение.

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