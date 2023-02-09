Disney звільнить 7 000 співробітників і зосередиться на популярних франшизах

Компанія анонсувала роботу над трьома мультфільмами: "Історія іграшок 5", "Холодне серце 3" та "Зоотрополіс 2".

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Walt Disney Co. скоротить штат на 7 тисяч робочих місць, що складає близько 3,5% робочої сили компанії. Про це повідомляє EuroNews.

Гендиректор Disney Боб Айгер планує покращити фінансове положення компанії шляхом звільнення співробітників. Попередній щоквартальний збиток в розмірі $1,5 млрд призвів до звільнення Боба Чапека та повернення з пенсії Боба Айгера на пост гендиректора. Walt Disney Co. сподіваються зекономити $5,5 млрд в рамках "значної трансформації". Станом на 1 жовтня 2022 року в Disney працювало 220 тисяч осіб.

"Ця реорганізація призведе до економічно ефективного, скоординованого підходу до нашої діяльності, — пояснив Айгер. — Ми прагнемо працювати ефективно, особливо у складних умовах."

Фінансові проблеми компанії пов’язані з поганими показниками стрімінгу, який залишається пріоритетом Disney. Хоча фактичний дохід за квартал збільшився на 8% і склав $23,51 млрд, абоненти сервісу Disney+ впали на $2,4 мільйона. Бізнес Disney зазнав операційних збитків у розмірі $1,1 млрд через високі затрати на програмування та виробництво в Disney+ та Hulu.

Компанія, якій нині належать Star Wars, Marvel та Pixar, планує зосередити сили на основних брендах та франшизах. Боб Айгер вже розкрив плани зняти продовження таких касових мультфільмів, як "Історія іграшок", "Холодне серце" та "Зоотрополіс". Названі франшизи стали касовими, а їхні частини були номіновані на престижну нагороду "Оскар".

Глядачі новину про роботу над продовженнями франшиз не оцінили та висміяли. Прихильники кіно вказують на вік аудиторії старих проєктів та порівнюють стратегію Disney з доїнням старої корови.

[ + – ] Реакція користувачів Твіттера на анонс Disney

[ + – ] Реакція користувачів Твіттера на анонс Disney

Нагадаємо, 9 листопада 2022 року ЗМІ повідомляли, що Disney закрив офіс у Москві та звільнив усіх співробітників. Компанія вирішила повністю припинити роботу у Росії. Прокат прем’єр в російських кінотеатрах та ліцензування проєктів для відеохостингів Disney зупинив ще на початку березня 2022 року.

Також раніше Фокус писав про спроби Walt Disney Co. повернути Джонні Деппа. Пірат, однак, від запропонованих $300 млн за участь в зніманні 6 частини та спінофа "Піратів Карибського моря" відмовився. Депп пояснив це рішення образою на компанію, яка зрадила його в найскладніший період життя. Disney розірвав співпрацю з актором на тлі звинувачень його у домашньому насильстві над колишньою дружиною Ембер Герд. Пізніше суд визнав Деппа невинним.