Дісней закриває офіс у Москві: майже всіх співробітників звільнено, — ЗМІ

Компанія Disney готується до остаточного відходу з російського ринку.

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Американська компанія The Walt Disney Company закрила свій офіс у Москві. Російський портал "Бюлетень кінопрокатника" повідомляє, що більшість людей з кінопрокатного відділу студії вже втратили роботу.

У публікації повідомляється, що Disney збирається остаточно зупинити роботу на території Російської Федерації.

"Команда, що залишилася, переїде в головний російський офіс Disney в БЦ Lotte Plaza в Москві, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії", — йдеться в джерелі.

Російські журналісти також зазначають, що наразі Disney веде справи зі своїми партнерами із СНД лише через свій офіс у США. Це рішення у компанії ухвалили після повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Зазначимо, що The Walt Disney Company давно готувала ґрунт для відходу з РФ. Компанія офіційно призупинила прокат своїх картин у російських кінотеатрах ще 7 квітня 2022 року. Пізніше російськомовний сайт Disney та російські сторінки кінокомпанії у соціальних мережах припинили функціонувати.

Крім того, на початку березня в Disney вирішили зупинити прокат прем'єр у російських кінотеатрах та припинили ліцензування проектів для відеохостингів.

Відхід Disney з Росії також позначився на YouTube. Компанія видалила все відео з каналів "Анімаційні серіали", "Доброго ранку з Мікі" та "Коротка анімація", а також з російськомовних версій каналів Disney та StarWars. При цьому телеканал Disney поки що продовжує мовлення на території Російської Федерації.

Раніше ми писали про те, чому деякі американські технологічні компанії продовжують працювати в Росії, попри санкції.

Фокус також повідомляв, що прем'єр-міністр Латвії виступає за відмову від російських енергоносіїв.