"Чим жорсткіші санкції, тим швидше закінчиться війна", — прем'єр-міністр Латвії

За словами латвійського політика, за минулі 20-30 років країни збудували інфраструктуру, яка дуже залежала від імпорту енергоносіїв з РФ, але зараз від цього дуже швидко йдуть.

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У вівторок, 31 травня, прибувши на спеціальне засідання Європейської ради в Брюсселі, прем'єр-міністр Латвії Артурс Кріш'яніс Каріньш схвалив затвердження Євросоюзом нового, вже 6-го, пакету санкцій проти РФ. Він заявив, що "чим жорсткіші санкції, тим швидше закінчиться війна". Про це повідомляє CNN.

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За словами латвійського політика, всі країни ЄС сповнені рішучості, щоб звільнитися від енергетичної залежності від РФ.

"За минулі 20-30 років країни Євросоюзу вибудували інфраструктуру, яка значною мірою залежала від російського імпорту енергоносіїв, а зараз ми дуже швидко від цього йдемо, — пояснив Каріньш. — Деяким країнам ЄС досягти цього відносно нескладно, іншим — складніше, наприклад, через відсутність портів або інфраструктури. Однак усі рухаються в одному напрямку".

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"Вчора ми погодили шостий санкційний пакет, який торкається нафти", — сказав латвійський політик, додавши, що так імпорт російської нафти в ЄС буде урізаний приблизно на дві третини.

"Це дуже хороша новина, — додав Каріньш. — Чим сильніші санкції, тим швидше закінчиться війна".

Каріньш також високо оцінив угоду: "Думаю, це фантастичний крок у правильному напрямку — створити ще більше складнощів для фінансування агресивної війни в Україні".

[ + – ] Графік показує, як країни ЄС залежать від російської нафти

Європа — найбільший покупець російських енергоносіїв. За даними Євростату, у 2021 році постачання нафти з РФ було на рівні 27% від загальноєвропейського імпорту.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ втрачатиме $10 млрд на рік через нафтове ембарго Євросоюзу. За даними Bloomberg, такий прогноз пояснюється з тим, що Росії доведеться продавати свою нафту зі знижкою в країни Азії, куди вже зараз російська нафта поставляється приблизно на $34 дешевше за розрахунок за кожен барель, порівняно з ціною ф'ючерсів на нафту марки Brent.