"Чим жорсткіші санкції, тим швидше закінчиться війна", — прем'єр-міністр Латвії
За словами латвійського політика, за минулі 20-30 років країни збудували інфраструктуру, яка дуже залежала від імпорту енергоносіїв з РФ, але зараз від цього дуже швидко йдуть.
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У вівторок, 31 травня, прибувши на спеціальне засідання Європейської ради в Брюсселі, прем'єр-міністр Латвії Артурс Кріш'яніс Каріньш схвалив затвердження Євросоюзом нового, вже 6-го, пакету санкцій проти РФ. Він заявив, що "чим жорсткіші санкції, тим швидше закінчиться війна". Про це повідомляє CNN.
За словами латвійського політика, всі країни ЄС сповнені рішучості, щоб звільнитися від енергетичної залежності від РФ.
"За минулі 20-30 років країни Євросоюзу вибудували інфраструктуру, яка значною мірою залежала від російського імпорту енергоносіїв, а зараз ми дуже швидко від цього йдемо, — пояснив Каріньш. — Деяким країнам ЄС досягти цього відносно нескладно, іншим — складніше, наприклад, через відсутність портів або інфраструктури. Однак усі рухаються в одному напрямку".
Європейський союз погодив заборону на 90% імпорту російської нафти на кінець року.
"Вчора ми погодили шостий санкційний пакет, який торкається нафти", — сказав латвійський політик, додавши, що так імпорт російської нафти в ЄС буде урізаний приблизно на дві третини.
"Це дуже хороша новина, — додав Каріньш. — Чим сильніші санкції, тим швидше закінчиться війна".
Каріньш також високо оцінив угоду: "Думаю, це фантастичний крок у правильному напрямку — створити ще більше складнощів для фінансування агресивної війни в Україні".
Європа — найбільший покупець російських енергоносіїв. За даними Євростату, у 2021 році постачання нафти з РФ було на рівні 27% від загальноєвропейського імпорту.
Раніше Фокус повідомляв, що РФ втрачатиме $10 млрд на рік через нафтове ембарго Євросоюзу. За даними Bloomberg, такий прогноз пояснюється з тим, що Росії доведеться продавати свою нафту зі знижкою в країни Азії, куди вже зараз російська нафта поставляється приблизно на $34 дешевше за розрахунок за кожен барель, порівняно з ціною ф'ючерсів на нафту марки Brent.