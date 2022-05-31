"Чем жестче санкции, тем быстрее закончится война", — премьер-министр Латвии

По словам латвийского политика, за прошлые 20-30 лет страны выстроили инфраструктуру, которая очень зависела от импорта энергоносителей из РФ, но сейчас от этого очень быстро уходят.

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Во вторник, 31 мая, прибыв на специальное заседание Европейского совета в Брюсселе, премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш приветствовал утверждение Евросоюзом нового, уже 6-го по счету, пакета санкций в отношении РФ. Он заявил, что "чем жестче санкции, тем быстрее закончится война". Об этом сообщает CNN.

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По словам латвийского политика все страны ЕС полны решимости, чтобы освободиться от энергетической зависимости от РФ.

"За минувшие 20-30 лет страны Евросоюза выстроили инфраструктуру, которая в значительной степени зависела от российского импорта энергоносителей, а сейчас мы очень быстро от этого уходим, — пояснил Кариньш. — Некоторым странам ЕС добиться этого относительно несложно, другим — сложнее, например из-за отсутствия портов или инфраструктуры. Однако все движутся в одном направлении".

Европейский союз согласовал запрет на 90% импорта российской нефти к концу года.

"Вчера мы согласовали шестой санкционный пакет, который затрагивает нефть", — сказал латвийский политик, добавив, что таким образом импорт российской нефти в ЕС будет урезан примерно на две трети.

"Это очень хорошая новость, — добавил Кариньш. — Чем сильнее санкции, тем быстрее закончится война".

Кариньш также высоко оценил соглашение: "Думаю, это фантастический шаг в верном направлении — создать еще больше сложностей для финансирования агрессивной войны в Украине".

[ + – ] График показывает, насколько страны ЕС зависят от российской нефти.

Европа — крупнейший покупатель российских энергоносителей. Согласно данным Евростата, в 2021 году поставки нефти из РФ были на уровне 27% от общеевропейского импорта.

Ранее Фокус сообщал, что РФ будет терять $10 млрд в год из-за нефтяного эмбарго Евросоюза. По данным Bloomberg, такой прогноз объясняется с тем, что России придется продавать свою нефть со скидкой в страны Азии, куда уже сейчас российская нефть поставляется примерно на $34 дешевле из расчета за каждый баррель, в сравнении с ценой фьючерсов на нефть марки Brent.