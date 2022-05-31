"Чем жестче санкции, тем быстрее закончится война", — премьер-министр Латвии
По словам латвийского политика, за прошлые 20-30 лет страны выстроили инфраструктуру, которая очень зависела от импорта энергоносителей из РФ, но сейчас от этого очень быстро уходят.
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Во вторник, 31 мая, прибыв на специальное заседание Европейского совета в Брюсселе, премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш приветствовал утверждение Евросоюзом нового, уже 6-го по счету, пакета санкций в отношении РФ. Он заявил, что "чем жестче санкции, тем быстрее закончится война". Об этом сообщает CNN.
По словам латвийского политика все страны ЕС полны решимости, чтобы освободиться от энергетической зависимости от РФ.
"За минувшие 20-30 лет страны Евросоюза выстроили инфраструктуру, которая в значительной степени зависела от российского импорта энергоносителей, а сейчас мы очень быстро от этого уходим, — пояснил Кариньш. — Некоторым странам ЕС добиться этого относительно несложно, другим — сложнее, например из-за отсутствия портов или инфраструктуры. Однако все движутся в одном направлении".
Европейский союз согласовал запрет на 90% импорта российской нефти к концу года.
"Вчера мы согласовали шестой санкционный пакет, который затрагивает нефть", — сказал латвийский политик, добавив, что таким образом импорт российской нефти в ЕС будет урезан примерно на две трети.
"Это очень хорошая новость, — добавил Кариньш. — Чем сильнее санкции, тем быстрее закончится война".
Кариньш также высоко оценил соглашение: "Думаю, это фантастический шаг в верном направлении — создать еще больше сложностей для финансирования агрессивной войны в Украине".
Европа — крупнейший покупатель российских энергоносителей. Согласно данным Евростата, в 2021 году поставки нефти из РФ были на уровне 27% от общеевропейского импорта.
Ранее Фокус сообщал, что РФ будет терять $10 млрд в год из-за нефтяного эмбарго Евросоюза. По данным Bloomberg, такой прогноз объясняется с тем, что России придется продавать свою нефть со скидкой в страны Азии, куда уже сейчас российская нефть поставляется примерно на $34 дешевле из расчета за каждый баррель, в сравнении с ценой фьючерсов на нефть марки Brent.