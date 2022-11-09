Дисней закрывает офис в Москве: почти все сотрудники уволены, - СМИ

Компания Disney готовится к окончательному уходу с российского рынка.

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Американская компания The Walt Disney Company закрыла свой офис в Москве. Российский портал "Бюллетень кинопрокатчика" сообщает, что большинство людей из кинопрокатного отдела студии уже потеряли работу.

В публикации сообщается, что Disney собирается окончательно остановить работу на территории Российской Федерации.

"Оставшаяся команда переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza в Москве, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в России", — говорится в источнике.

Российские журналисты также отмечают, что на данный момент Disney ведет дела со своими партнерами из СНГ только через свой офис в США. Это решение в компании приняли после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Отметим, что The Walt Disney Company давно подготавливала почву для ухода из РФ. Компания официально приостановила прокат своих картин в российских кинотеатрах еще 7 апреля 2022 года. Позже русскоязычный сайт Disney и российские страницы кинокомпании в социальных сетях прекратили функционировать.

Кроме того, в начале марта в Disney решили остановить прокат премьер в российских кинотеатрах и прекратили лицензирование проектов для видеохостингов.

Уход Disney из России также отразился на YouTube. Компания удалила все видео из каналов "Анимационные сериалы", "Доброе утро с Микки" и "Короткая анимация", а также из русскоязычных версий каналов Disney и StarWars. При этом телеканал Disney пока продолжает вещание на территории Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, почему некоторые американские технологические компании продолжают работать в России, несмотря на санкции.

Фокус также сообщал, что премьер-министр Латвии выступает за отказ от российских энергоносителей.