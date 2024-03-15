15 марта 2024 года: мученика Агапия и семерых других - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться и игнорировать просьбы нуждающихся. Теплый ветер в этот день — к дождливому лету.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память мученика Агапия и семерых других. Когда-то в Кесарии Агапия за его веру и нежелание поклоняться идолам отдали на жестокую гибель. А шесть юношей, простых жителей города, заступились за Агапия, демонстрируя свою веру, связали себе руки, за что были брошены в тюрьму и погибли.

Что нельзя делать 15 марта:

лениться и откладывать все на завтра;

пить алкогольные напитки;

игнорировать просьбы нуждающихся;

делать перестановку в доме.

Народные приметы и поверья:

низко летят журавли — к плохой погоде;

слышно чириканье воробьев — ждите теплый день;

яркая заката сулит, что несколько следующих дней будут дождливыми.

День ангела празднуют:

Агапий, Александр, Алексей, Михаил,Тимофей.

А также в этот день:

1493 — два из трех кораблей первой экспедиции Христофора Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев

1892 — американский изобретатель Джесс Рено (англ. Jesse Reno) запатентовал первый эскалатор

1932 — BBC провела первую передачу из своего нового здания на Риджент-стрит

1937 — в Чикаго открыт первый банк донорской крови

1938 — В Саудовской Аравии обнаружена первая нефть

2005 — в Иерусалиме открыт новый Музей истории холокоста Яд ва-Шем