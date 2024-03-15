Календарь красоты на вторую половину марта 2024 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. Во второй половине марта будет несколько удачных дат для ухода за собой.

Related video

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине марта 2024 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину марта 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 17, 22 марта

Маникюр и педикюр: 25-26 марта

Удаление пигментных пятен, бородавок: 16-26 марта

Эпиляция и депиляция: 26-31 марта

Похудение: 26-31 марта

Хирургические операции: 26-31 марта

Лечение зубов: 16, 26-31 марта

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (до 24 марта) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (25 марта) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

Также Фокус писал про лунный календарь на март 2024 года