16 марта 2024 года: Савина Ермопольского - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя давать деньги в долг и работать с деревом. Если в этот день тепло, то вся весна будет теплой.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память мученика Савина Ермопольского, которого в египетском городе Гермополь в III веке подвергли пыткам и жестокой смерти за его веру в Христа.

Что нельзя делать 16 марта:

есть хлеб после завтрака;

ссориться;

давать деньги в долг;

работать с деревом.

Народные приметы и поверья:

быстрое движение облаков по небу — погода наладится;

птицы купаются в луже – ждите тепло;

в реке низкий уровень воды – к плохому урожаю;

если в этот день тепло, то вся весна будет теплой;

в старину говорили про этот день "на Савина сани покинь, телегу подвинь".

День ангела празднуют:

Александр, Антоний, Емилиан, Иван, Павел, Роман, Савин, Трофим.

Родились сегодня:

1959 — Йенс Столтенберг, норвежский политик и государственный деятель, генеральный секретарь НАТО (с 2014)

А также в этот день:

1521 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

1831 — в Париже выходит роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери"

1917 — Компания "Maybelline" выпускает тушь для ресниц, "первую современную косметику для глаз на каждый день"