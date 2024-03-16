16 марта 2024 года: Савина Ермопольского - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя давать деньги в долг и работать с деревом. Если в этот день тепло, то вся весна будет теплой.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память мученика Савина Ермопольского, которого в египетском городе Гермополь в III веке подвергли пыткам и жестокой смерти за его веру в Христа.
Что нельзя делать 16 марта:
- есть хлеб после завтрака;
- ссориться;
- давать деньги в долг;
- работать с деревом.
Народные приметы и поверья:
- быстрое движение облаков по небу — погода наладится;
- птицы купаются в луже – ждите тепло;
- в реке низкий уровень воды – к плохому урожаю;
- если в этот день тепло, то вся весна будет теплой;
- в старину говорили про этот день "на Савина сани покинь, телегу подвинь".
День ангела празднуют:
Александр, Антоний, Емилиан, Иван, Павел, Роман, Савин, Трофим.
Родились сегодня:
1959 — Йенс Столтенберг, норвежский политик и государственный деятель, генеральный секретарь НАТО (с 2014)
А также в этот день:
1521 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.
1831 — в Париже выходит роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери"
1917 — Компания "Maybelline" выпускает тушь для ресниц, "первую современную косметику для глаз на каждый день"