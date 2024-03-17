17 марта 2024 года: теплого Алексея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стирать и убирать, а также устраивать застолья после заката солнца. Теплая погода в этот день — на урожайный год.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память преподобного Алексея. Несмотря на то, что Алексей был из богатой семьи, он отрекся от светской жизни и посвятил себя Богу. Однажды после долгих странствований он прибыл к своему дому, а родной отец не узнал его и помогал ему как нищему с улицы. Алексей прожил под стенами своего дома 17 лет и только после его смерти стало известно, чей он сын.

Согласно народным преданиям, сегодня приходит настоящая весна, поэтому в народе этот день называют Теплым Алексеем.

Что нельзя делать 17 марта:

если у вас есть маленький ребенок — нельзя занимать хлеб, соль и деньги;

стирать и убирать в доме.

устраивать застолья после заката солнца.

Народные приметы и поверья:

теплая погода — на урожайный год;

снег быстро тает – ждите хороший сенокос;

холод – к затяжной весне;

высоко летят гуси – будет снегопад.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Виктор, Макар, Павел.

Родились сегодня:

1847 год — Федор Волк — украинский антрополог, археолог, этнограф;

1856 год — Михаил Врубель — украинский художник;

1951 год — Курт Рассел — американский актер кино, продюсер и сценарист;

1941 год — Бернардо Бертолуччи — итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.

А также в этот день:

1816 год — Пароход "Элиза" стал первым пароходом, пересекшим пролив Ла-Манш;

1825 год — В испанской части острова Санто-Доминго провозглашено создание Доминиканской республики;

1845 год — Англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку;

1861 год — Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права;

1861 год — Провозглашено Итальянское королевство;

1898 год — Опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!";

1960 год — в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры;

1969 год — Голда Меир избрана премьер-министром Израиля.