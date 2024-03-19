Полезно для кишечника: 5 суперпродуктов, которые помогут наладить пищеварение

Кишечник — крайне чувствительный орган, поэтому быстро реагирует на внешние воздействия. Чтобы поддержать пищеварительный тракт и избежать метеоризма, запоров и других проблем, следует добавить в свой рацион эти пять суперпродуктов.

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Проблемы с пищеварением часто возникают на фоне переедания или, когда после обильного и сытного приема пищи, желудок обычно полон и тяжел. Если кишечник работает слишком медленно, сильно страдает пищеварение, появляются боли в животе, вздутие и запоры. Нормализовать и наладить пищеварение помогут некоторые продукты. Об этом пишет Fit For Fun.

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Семена льна

Фото: Freepik

Более трети компонентов этих мелких зерен составляет клетчатка (35 г клетчатки на 100 грамм семян). Именно это делает льняное семя таким полезным для пищеварения. Семена льна из-за своей слизистой структуры помогают на дольше сохранить сытость.

Чтобы получить пользу от семян льна, следует употреблять до 2 столовых ложек в день. В идеале зерна следует предварительно измельчить, а затем добавить их в йогурт, кашу или овсянку.

Но будьте осторожны, слишком большое количество семян может не только стимулировать пищеварение, но и оказать слабительное действие.

Также при употреблении семян льна важно употреблять много жидкости –до 250 миллилитров на 1 столовую ложку семян, иначе могут возникнуть запоры.

Семена подорожника

Шелуха псиллиума или семена подорожника содержат большое количество не перевариваемой клетчатки, что помогает избавиться от запоров. Благодаря такой непередаваемости семена могут достичь толстого кишечника, где впитывают воду и достигают объема больше в 10–15 раз — это стимулирует пищеварение и блокирует запоры.

Для достижения желаемого эффекта следует употреблять одну-две чайные ложки семян в день и обязательно много пить.

Как приготовить: размешайте чайную ложку семян подорожника в 200 мл воды, дайте им немного набухнуть, выпейте, а затем выпейте еще один стакан негазированной воды (250-300 мл).

Семенам подорожника обязательно нужна вода для набухания. Поскольку они связывают воду, то также являются идеальным универсальным средством от диареи.

Семена чиа

Фото: Freepik

Семена чиа уже давно стали одними из самых популярных среди полезных для здоровья суперпродуктов. И это неудивительно. Помимо большого количества белка, семена содержат много клетчатки – на 100 граммов зерен их приходится почти 38 граммов. Именно это делает их такими полезными для пищеварения.

При регулярном употреблении в пищу стимулируется работа кишечника и выводятся токсины из пищеварительного тракта. Растительные волокна семян также питают полезные бактерии кишечной флоры, которые в значительной степени способствуют здоровому функционированию органа.

Семена конопли

Помимо многих минералов, семена конопли также содержат белки и незаменимые кислоты, которые помогают наладить работу кишечника.

С одной стороны, они помогают усваивать питательные вещества из других продуктов и в то же время активизируют функции кишечника. Это делает их отличным помощником при запорах, метеоризме и несварении желудка.

Они также легко перевариваются и выводят токсины из кишечника. Если каждый день сочетать семена льна с фруктами и овощами, это также положительно скажется на регулярности стула.

Имбирь

Фото: Freepik

Помимо зерен на пищеварение положительно влияет также имбирь. Но это не из-за большого количества клетчатки, а скорее из-за его приятной остроты. Благодаря этому имбирь стимулирует выделение слюны и желудочного сока, что ускоряет процесс пищеварения и облегчает переваривание пищи.

Идеально выпивать два стакана свежезаваренного имбирного чая (из свеженатертого клубня) сразу после пробуждения. Одновременно с улучшением пищеварения, это помоет укрепить иммунную систему.

Семена чиа, имбирь и другие суперпродукты помимо пищеварительного эффекта оказывают множество других положительных эффектов на здоровье. Поэтому рекомендуется регулярно употреблять эти суперпродукты, чтобы действительно получить максимальную пользу.

Напомним, 8 продуктов, которые улучшат здоровье кишечника.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.