Крис Дженнер сообщила о смерти родной сестры

Родная тетя Ким Кардашьян умерла в 65 лет. Карен Хоутон была единственной сестрой матриарха клан Дженнер-Кардашьян.

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Сестра Крис Дженнер Карен Хоутон умерла в 65 лет: матриарх клана Кардашьян отдала дань уважения своей единственной сестре. Крис и Карен долгое время не общались и были в ссоре. Об этом пишет TMZ.

Карен была единственной сестрой Крис, пара вместе росла в Сан-Диего, и их воспитывала преимущественно мама ЭмДжей после ее развода с Робертом Хоутоном.

У Карен осталась 26-летняя дочь Натали, которую она родила с бывшим мужем Марком Зеттелем.

Карен Хоутон

Младшая сестра Крис Дженнер Карен Хоутон, как известно, была в "тяжелых отношениях" со своей знаменитой сестрой. Карен была объявлена ​​​​мертвой властями округа Сан-Диего в понедельник в Сан-Маркосе, штат Калифорния.

Точные обстоятельства ее кончины неясны, и власти округа пока объясняют ее смерть естественными причинами.

Во вторник Дженнер поделилась снимками со своей любимой сестрой и написала: "С тяжелейшим сердцем и глубочайшей печалью я делюсь тем, что моя сестра Карен вчера неожиданно скончалась".

Крис начала общаться с Карен после периода отчуждения в 2019 году — их встреча задокументирована в истории Instagram, опубликованной дочерью Карен Натали Зеттель.

Карен работала медсестрой. И мало общалась со своими знаменитыми родственниками: Крис Дженнер, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и прочими.

Крис Дженнер с сестрой Фото: Instagram @krisjenner

Она была на вечеринке Ким Кардашьян по случаю рождения одного из ее детей и нарушила соглашение о неразглашении, рассказав, что съела "зефир на палочке", торт с розами на мероприятии, и отметив, что Ким и Канье Уэст "раздавали часы Rolex".

Карен часто высказывалась откровенно, когда ее сестра Крис раздражала ее.

Крис Дженнер с дочками Фото: Getty Images

В 2013 году Карен заявила, что Крис потратила ошеломляющий миллион долларов на пластическую операцию, что произошло из-за того, что она стеснялась своего веса, когда была моложе.

"В детстве она была толстой и начала беспокоиться о своей внешности в 15 лет. Весь мир это знает – Крис тщеславна", — рассказала Карен журналу In Touch.

В 2014 году Карен рассказала Radar, что, несмотря на то, что Крис и ее бывший муж Брюс выглядят дружелюбно, воссоединения не будет.

"Брюс ушел. Он ушел от нее, и я думаю, он не вернется. Он больше не мог терпеть крики и все такое", — говорила она, отмечая, что Крис плохо восприняла разрыв.

Карен также овиняла свою знаменитую сестру в том, что она забыла про свою семью, гоняясь за славой и богатством.

"Мне не важно, сколько у тебя денег и кто ты, ты моя сестра. Я не боюсь ее. Я больше не могу к ней добраться. Но я думаю, дело в деньгах. Она огромная знаменитость, и теперь она изменилась", — заявляла женщина

Признав, что у нее были стычки с Крис – в основном из-за ухода за их стареющей матерью, Карен говорила, что звонила и кричала на сестру.

Напомним, ранее 67-летняя американская теледива Крис Дженнер спровоцировала слухи о том, что она помолвлена с бойфрендом Кори Гэмблом, с которым она встречается с 2014 года.