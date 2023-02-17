Крис Дженнер вызвала слухи о помолвке, показав кольцо с бриллиантом за $1,2 миллиона

Знаменитость сверкнула кольцом с огромным бриллиантом в День святого Валентина, что вызвало слухи о ее помолвке.

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67-летняя американская теледива Крис Дженнер спровоцировала слухи о том, что она помолвлена с бойфрендом Кори Гэмблом, с которым они вместе с 2014 года. Это произошло после того, как она показала массивное бриллиантовое кольцо в своих социальных сетях.

В начале этой недели Крис опубликовала фотографию в истории в Instagram своего безымянного пальца, украшенного кольцом с огромным камнем. Снимок звезда никак не подписала, однако он говорит сам за себя.

Фото: Instagram @krisjenner

Сообщается, что фанаты бросились в Reddit, чтобы обсудить возможность помолвки. Один из комментаторов написал: "Вы видели последнюю историю Крис в Instagram? Новое кольцо от него?". В то время, как другой написал: "Свадьба Крис звучит как забавный контент для шоу".

Мама шестерых детей еще не высказалась по поводу этой ситуации. Как отмечают зарубежные СМИ, подобные слухи ходили и раньше из-за того же кольца.

Напомним, Крис Дженнер тщательно контролирует миллионные расходы своей младшей дочери Кайли.

Также Фокус писал о предполагаемом романе между Крис Дженнер и рэпером Дрейком.