Кріс Дженнер викликала чутки про заручини, показавши каблучку з діамантом за $1,2 мільйона

Знаменитість блиснула каблучкою з величезним діамантом у День святого Валентина, що викликало чутки про її заручини.

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67-річна американська теледіва Кріс Дженнер спровокувала чутки про те, що вона заручена з бойфрендом Корі Гемблом, з яким вони разом із 2014 року. Це сталося після того, як вона показала масивну діамантову каблучку у своїх соціальних мережах.

На початку цього тижня Кріс опублікувала фотографію в історії в Instagram свого безіменного пальця, прикрашеного каблучкою з величезним каменем. Знімок зірка ніяк не підписала, але він каже сам за себе.

Фото: Instagram @krisjenner

Повідомляється, що фанати кинулися в Reddit, щоб обговорити можливість заручин. Один із коментаторів написав: "Ви бачили останню історію Кріс у Instagram? Нову каблучку від нього?". Тоді як інший написав: "Весілля Кріс звучить як кумедний контент для шоу".

Мама шістьох дітей ще не висловилася щодо цієї ситуації. Як зазначають закордонні ЗМІ, подібні чутки ходили й раніше через ту саму каблучку.

Нагадаємо, Кріс Дженнер ретельно контролює мільйонні витрати своєї молодшої дочки Кайлі.

Також Фокус писав про можливий роман між Кріс Дженнер та репером Дрейком.