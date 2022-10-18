66-річна Кріс Дженнер зустрічалася з Дрейком

У 2013 американська теледіва поділилася спільним фото з репером у соцмережах.

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66-річна американська телеведуча Кріс Дженнер зустрічалася зі скандальним репером Дрейком. Про це пише Page Six.

За словами колишнього зятя теледіви Каньє Веста, головна в клані Кардаш'ян свого часу мала романтичні стосунки з 35-річним музикантом. Про це ексчоловік Кім Кардаш'ян розповів у подкасті Drink Champs.

Більше того, репер наголосив на тому, що в матері його колишньої був інтимний зв'язок з Дрейком. За словами Веста, про це багато хто знає, зокрема теперішній коханий Кріс Дженнер — 41-річний актор Корі Гембл.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Кріс Дженнер Фото: Getty Images

35-річний Дрейк свого часу справді близько спілкувався зі знаменитим сімейством. У 2013 він запросив Кардаш'ян-Дженнер на вечірку в честь виходу свого нового альбому. Тоді ж багатодітна мама виклала спільне фото з музикантом, що спровокувало чутки про особливі стосунки між знаменитостями.

[ + – ] Кріс Дженнер та Дрейк

З Корі Гемблом Кріс Дженнер зустрічається близько восьми років. А до нього теледіва була одружена двічі — з адвокатом Робертом Кардаш'яном, який помер у 2003 році, та Кейтлін Дженнер, який (яка) вирішив змінити стать та ім'я.

Нагадаємо, акаунти Каньє Веста у соцмережах заблокували через ворожі висловлювання.

Також Фокус писав про нову кохану 45-річного Каньє Веста.