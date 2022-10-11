Каньє Вест сходив на побачення з новою дівчиною

Нова пасія музиканта молодша за нього на 21 рік.

Related video

45-річний американський репер Каньє Вест, який нещодавно відзначився новою порцією скандальних витівок, взяв паузу і проводить час із новою подругою — 24-річною бразильською моделлю Джуліаною Налу. Пару помітили на побаченні у Лос-Анджелесі, пише Daily Mail.

Для романтичної вечері в одному з ресторанів міста дівчина обрала дуже відверте вбрання — темно-сіру сукню із замші з відкритими вирізами на стегнах, які демонстрували відсутність нижньої білизни на ній. Цікавим елементом вбрання були дві пари бретелів: одна — звичайна, на плечах, друга ж бовталася по подолу сукні. Образ доповнювали масивні чоботи, у тому ж стилі, що й у Веста, а також бейсболка з написом 2024, яку нещодавно продемонстрував сам Каньє.

Репер одягнув чорну толстовку Adidas на блискавці, незважаючи на неодноразові нападки на бренд спортивного одягу в останні тижні, такого ж кольору спортивні штани і ті самі масивні чоботи власного дизайну, які буквально не знімає. На голові в нього була така сама кепка, як і в дівчини.

Раніше пару разом уже бачили у готелі в Беверлі-Хіллз.

Про нову музу співака відомо не дуже багато. Коли Джуліані виповнилося 18 років, модель-початківця була обрана для бразильської кампанії L'Oreal Paris, а до 19 років вона переїхала в Лос-Анджелес та уклала контракт з Elite Models.

Раніше стало відомо, що репера заблокували у соціальних мережах. Приводом для цього стали його антисемітські висловлювання. Тепер колишній чоловік Кім Кардаш'ян не зможе публікувати нові дописи, коментувати та надсилати повідомлення. Зокрема, в Instagram видалено частину контенту Каньє Веста, яку складали переважно скріншоти листування в месенджерах.