Канье Уэст сходил на свидание с новой девушкой

Новая пассия музыканта моложе его на 21 год.

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45-летний американский рэпер Канье Уэст, отличившийся недавно новой порцией скандальных выходок, взял паузу и проводит время с новой подругой – 24-летней бразильской моделью Джулианой Налу. Пару заметили на свидании в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

Для романтического ужина в одном из ресторанов города девушка выбрала очень откровенный наряд – темно-серое облегающее платье из замши с открытыми вырезами на бедрах, которые демонстрировали отсутствие нижнего белья на ней. Интересным элементом наряда были две пары бретелей: одна – обычная, на плечах, вторая же болталась по подолу платья. Образ дополняли массивные сапоги, в том же стиле, что и у Уэста, а также бейсболка с надписью 2024, которую недавно продемонстрировал сам Канье.

Рэпер надел черную толстовку Adidas на молнии, несмотря на неоднократные нападки на бренд спортивной одежды в последние недели, такого же цвета спортивные штаны и все те же массивные сапоги собственного дизайна, которые буквально не снимает. На голове у него была такая же кепка, как и у его девушки.

Ранее пару вместе уже видели в отеле в Беверли-Хиллз.

О новой музе певца известно не особо много. Когда Джулиане исполнилось 18 лет, начинающая модель была выбрана для бразильской кампании L'Oreal Paris, а к 19 годам она переехала в Лос-Анджелес и заключила контракт с Elite Models.

Ранее стало известно, что рэпера заблокировали в социальных сетях. Поводом для этого послужили его антисемитские высказывания. Теперь бывший муж Ким Кардашьян не сможет публиковать новые посты, комментировать и отправлять сообщения. В частности, в Instagram удалена часть контента Канье Уэста, которую составляли в основном скриншоты переписок в мессенджерах.