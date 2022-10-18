66-летняя Крис Дженнер встречалась с Дрейком

В 2013 американская теледива поделилась совместным фото с рэпером в соцсетях.

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66-летняя американская телеведущая Крис Дженнер встречалась со скандальным рэпером Дрейком. Об этом пишет Page Six.

По словам бывшего зятя теледивы Канье Уэста, главная в клане Кардашьян в свое время имела романтические отношения с 35-летним музыкантом. Об этом экс-муж Ким Кардашьян рассказал в подкасте Drink Champs.

Более того, рэпер отметил, что у матери его бывшей была интимная связь с Дрейком. По словам Уэста, об этом многие знают, в том числе нынешний возлюбленный Крис Дженнер — 41-летний актер Кори Гэмбл.

[ + – ] Ким Кардашьян и Крис Дженнер Фото: Getty Images

35-летний Дрейк в свое время действительно близко общался со знаменитым семейством. В 2013 году он пригласил Кардашян-Дженнер на вечеринку в честь выхода своего нового альбома. Тогда же многодетная мама выложила совместное фото с музыкантом, что спровоцировало слухи об особых отношениях знаменитостей.

[ + – ] Крис Дженнер и Дрейк

С Кори Гэмблом Крис Дженнер встречается около восьми лет. А до него теледива была замужем дважды — с умершим в 2003 году адвокатом Робертом Кардашьяном и Кейтлин Дженнер, который (которая) решил изменить пол и имя.

Напомним, аккаунты Канье Уэста в соцсетях заблокировали из-за враждебных высказываний.

Также Фокус писал о новой возлюбленной 45-летнего Канье Уэста.