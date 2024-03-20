Эксперт объяснила, почему герцогиня Софи была любимой невесткой королевы Елизаветы II (фото)

Жена принца Эдварда имела крепкую связь с королевой Елизаветой II. Младший сын королевы — единственный из четырех детей Елизаветы II и принца Филиппа, который не был разведен.

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Герцогиню Эдинбургскую Софи часто называют "любимицей" ее покойной свекрови, королевы Елизаветы II. Королевский эксперт Ингрид Сьюард объяснила причины такой привязанности, сообщает Hello Magazine.

Нельзя отрицать восхищение, любовь и уважение, которые Софи испытывала к покойной королеве при ее жизни. И, в свою очередь, королевские наблюдатели всегда отмечали, как у королевы сформировалась особая привязанность к жене ее младшего сына, принца Эдварда.

Герцогиня Эдинбургская Софи и королева Елизавета ІІ Фото: Getty Images

Ингрид Сьюард, автор книги "Моя мама и я", рассказала о тесной связи королевских женщин, а также о крепком браке Эдварда и Софи.

Королева Елизавета с невесткой Софи Фото: Getty Images

"Софи никогда не выдвигает себя вперед в браке. Это была одна из причин, по которой покойная королева так любила ее, и, вероятно, одна из причин, по которой ее партнерство с Эдвардом имеет такой успех. Я никогда не слышала, чтобы Софи и Эдвард говорили друг о друге так, как в последнее время позволяли себе другие члены семьи и было очень приятно это слышать. Они кажутся очень искренними. Семейная жизнь для них очень важна", — сказала Ингрид.

Принц Эдвард с женой и матерью Фото: Getty Images

По мнению королевского эксперта Эдвард действительно гордится своей женой и тем, как она восприняла, что значит быть частью королевской семьи.

"Она была просто блестящей опорой, и мне невероятно повезло, что я нашел Софи, а она нашла меня. Надеюсь, у нас сложилось действительно блестящее партнерство", — сказал Эдвард в редком интервью.

Точно так же Софи с теплотой отзывается о браке с королевским сыном: "Он был моим проводником и показывал мне путь на протяжении многих лет. Я так горжусь тем человеком, которым он является. Он лучший из отцов, самый любящий из мужей и до сих пор остается моим лучшим другом".

Пара, которая является родителями 20-летней леди Луизы Виндзор и 16-летнего Джеймса, графа Уэссекского, в июне отпразднует 25-летие свадьбы.

Серебряный юбилей станет для них личным достижением, но он также представляет собой редкую веху для королевской семьи: Эдвард — единственный из четырех детей Елизаветы II и принца Филиппа, который не был разведен.

Напомним, 8 марта сообщалось, почему герцогиня Софи и принц Эдвард отказались сделать леди Луизу принцессой. Королевские правила позволяли леди Луизе Виндзор и ее брату Джеймсу называться принцессой и принцем. Их родителями приняли другое решение.