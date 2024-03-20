Как избавиться от холки на шее: 5 простых упражнений, которые улучшат осанку

Правильная красивая осанка — это не только красиво, проблемы с осанкой чреваты многими проблемами со здоровьем. Если у вас сидячая работа и уже появилась холка, воспользуйтесь упражнениями, которые помогут ее убрать.

Related video

Многие женщины страдают от так называемого вдовьего горба или холки на шее. Это деформация позвоночника, вызванная длительным сидением или неправильной осанкой. Помимо зрительной деформации, вдовий горб провоцирует боли в шее и спине. Однако не стоит отчаиваться, исправить эту проблему помогут специальные упражнения. Об этом пишет Fit For Fun.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Freepik

Вдовий горб (гиперкифоз) еще называют холкой, ботанической шеей или ведьминым горбом. Но у него есть много других названий.

Причины холки могут быть разными: деформация позвоночника из-за использования смартфонов или длительное сидение перед компьютером.

Вот другие возможные причины вдовьего горба:

плохая осанка,

недостаток физической активности,

слабая мышечная система спины,

травмы,

естественный процесс старения,

остеопороз или болезнь Бехтерева,

опухоли в позвоночнике.

Вдовий горб – не просто косметический дефект, его наличие может вызвать ряд побочных эффектов: боль напряжения в шее, руки и кисти наклонены внутрь, круглая верхняя часть тела, которая делает вас ниже ростом.

Как можно предотвратить вдовий горб

Фото: Freepik

Если у вас сидячая работа, первое, на что следует обратить внимание, — это эргономичное рабочее место.

Обязательно регулярно занимайтесь в свободное время спортом. Например, курсы йоги или пилатеса могут улучшить здоровье спины. В крайних случаях от вдовьего горба помогают физиотерапия и массажи.

Упражнения против вдовьего горба

Встаньте свободно и раскройте руки, как будто хотите кого-то обнять. Затем отведите их немного назад, пока не почувствуете напряжение в лопатках. Удерживайте это положение в течение 30 секунд. Опустите плечи вниз, а затем потяните предплечья вверх как можно выше. Это создает своего рода букву W. Убедитесь, что голова находиться прямо. Удерживайте это положение в течение 30 секунд.

Фото: Freepik

Сцепите руки за спиной, затем потяните их вниз и назад как можно дальше, пока не почувствуете напряжение между плечами. Удерживайте это положение в течение 30 секунд. Сядьте прямо, согнув ноги. Возьмитесь обеими руками за затылок и медленно подтолкните локти вперед к подбородку. Следите за тем, чтобы ваша спина оставалась прямой. Удерживайте положение в течение 30 секунд. Встаньте на колени прямо перед стулом и обопритесь на него локтями. Возьмитесь за затылок, а затем потяните корпус назад, одновременно отводя голову назад.

Напомним, 7 способов исправить осанку, даже если вы уже взрослый.

Ранее Фокус писал о том, как начать тренировать мышцы, отвечающие за вертикальное положение тела, чтобы исправить осанку и стать выше.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.