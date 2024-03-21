Киллиан Мерфи подтвердил свое участие в новом сезоне "Острых козырьков" (фото)

Актер снова сыграет роль Томма Шелби. Сценарист сериала Стивен Найт подтвердил новость о том, что съемки начнутся этой осенью.

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Знаменитый ирландский актер Киллиан Мерфи заявил, что готов снова сыграть главную роль в известном сериале. После шести сезонов "Острые козырьки" идут по пути "Аббатства Даунтон" и "Дэдвуда", продолжая сюжетную линию, сообщает Birmingham World.

На вопрос, будет ли он сниматься в фильме, Киллиан Мерфи ответил журналистам, что он "полностью" на это готов. Лауреат премии "Оскар" сказал: "Я всегда говорил, если Найт предложит сценарий, который, как я знаю, он сможет реализовать, потому что он такой феноменальный писатель, я буду там. Если мы хотим посмотреть 50-летнего Томми Шелби, давайте сделаем это".

А теперь сам Стивен Найт, британский кинематографист и автор сценария "Острых козырьков", 19 марта подтвердил новость о том, что съемки начнутся этой осенью. Он сказал о Мерфи: "Он определенно вернется за этим. Мы снимаем его в сентябре, недалеко от Дигбета".

Найт также похвалил Мерфи после получения премии Оскар за роль Дж. Роберта Оппенгеймера в фильме Кристофера Нолана 2023 года. Он сказал: "Это было заслужено. Я имею в виду, что он великолепен, и он такой замечательный человек, и он возглавляет линию, когда мы стреляем, и он такой уравновешенный и прямолинейный. Он заслуживает всего, что получает".

Напомним, 11 марта Фокус писал о том, что Мстислав Чернов пообщался с Киллианом Мерфи после вручения "Оскара 2024". Украинский режиссер и ирландский актер уже позировали вместе на премии BAFTA. А теперь обнялись и пообщались уже получив статуэтки "Оскар".