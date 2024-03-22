Королева Летиция в стильном наряде посетила церемонию вручения премии DISCAPNET Awards (фото)

51-летняя королева Испании продемонстрировала безупречный вкус и выглядела потрясающе. Недавно Летиция обновила прическу.

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Королева Испании Летиция 21 марта посетила публичное мероприятие в Мадриде — церемонию вручения премии DISCAPNET Awards. Все присутствовавшие отметили ее элегантный силь, сообщает Hello Magazine.

Награды DISCAPNET Awards присуждаются лучшим инициативам в области технологий, применяемых для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями.

51-летняя королева для этого выхода выбрала пару широких брюк со средней посадкой и поясом белого цвета. Она создала великолепный ансамбль, надев атласную блузку лесно-зеленого цвета с многослойными складками на груди и плечах, которая была заправлена ​​в брюки, чтобы подчеркнуть линию талии. Завершением образа Летиции стала пара черных туфель на каблуке из фактурной кожи.

Королева Испании Летиция на DISCAPNET Awards в Мадриде Фото: Getty Images

В аксессуарах она придерживалась минимализма. Член королевской семьи был замечен с простым золотым кольцом на указательном пальце левой руки и парой золотых сережек с изящным зеленым камнем. Ее великолепные волосы были гладко уложены. На лицо королева нанесла легкий макияж.

Королева Испании Летиция Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция Фото: Getty Images

Летиция, как правило, выбирает черный цвет брюк, но и белые также есть в ее гардеробе. На праздновании столетия первой аэромедицинской эвакуации королевская особа надела пару белых брюк-кюлотов с босоножками телесного цвета и укороченным розовым твидовым пиджаком с эффектными золотыми пуговицами. Кроме этого, королеву видели во дворце Сарсуэла в 2022 году в укороченных белых брюках, которые она сочетала со свободной белой блузкой с розово-персиковым узором.

Напомним, 7 марта сообщалось, что королева Летиция в стильном наряде посетила ярмарку современного искусства. Жена короля Филиппа выглядела очень утонченно на открытии ARCO.