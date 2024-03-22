Королева Летиція в стильному вбранні відвідала церемонію вручення премії DISCAPNET Awards (фото)

51-річна королева Іспанії продемонструвала бездоганний смак і мала приголомшливий вигляд. Нещодавно Летиція оновила зачіску.

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Королева Іспанії Летиція 21 березня відвідала публічний захід у Мадриді — церемонію вручення премії DISCAPNET Awards. Усі присутні відзначили її елегантний силь, повідомляє Hello Magazine.

Нагороди DISCAPNET Awards присуджуються найкращим ініціативам у сфері технологій, що застосовуються для поліпшення якості життя людей з обмеженими можливостями.

51-річна королева для цього виходу вибрала пару широких штанів із середньою посадкою і поясом білого кольору. Вона створила чудовий ансамбль, вдягнувши атласну блузку лісово-зеленого кольору з багатошаровими складками на грудях і плечах, яка була заправлена в штани, щоб підкреслити лінію талії. Завершенням образу Летиції стала пара чорних туфель на підборах з фактурної шкіри.

Королева Іспанії Летиція на DISCAPNET Awards у Мадриді Фото: Getty Images

В аксесуарах вона дотримувалася мінімалізму. Членкиню королівської сім'ї помітили з простою золотою каблучкою на вказівному пальці лівої руки і парою золотих сережок з витонченим зеленим каменем. Її чудове волосся було гладко укладене. На обличчя королева нанесла легкий макіяж.

Королева Іспанії Летиція Фото: Getty Images

Королева Іспанії Летиція Фото: Getty Images

Летиція, як правило, обирає чорний колір штанів, але й білі також є в її гардеробі. На святкуванні сторіччя першої аеромедичної евакуації королівська особа одягла пару білих штанів-кюлотів з босоніжками тілесного кольору та укороченим рожевим твідовим піджаком з ефектними золотими ґудзиками. Крім цього, королеву бачили в палаці Сарсуела 2022 року в укорочених білих штанах, які вона поєднувала з вільною білою блузкою з рожево-персиковим візерунком.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що королева Летиція в стильному вбранні відвідала ярмарок сучасного мистецтва. Дружина короля Філіпа мала дуже витончений вигляд на відкритті ARCO.