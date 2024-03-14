Королева Летиція вийшла у світ у чарівному рожевому костюмі

Королева і король Іспанії з'явилися на церемонії вручення Національної дослідницької премії. І Летиція обрала костюм найпопулярнішого відтінку.

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Королева Іспанії Летиція приголомшила своїм брючним костюмом від Hugo Boss на церемонії нагородження в Гандії разом з королем Філіпом. Рожевий колір зазвичай рідко вибирають для брючних костюмів. Але раніше його зробила трендом Кейт Міддлтон, пом'якшивши строгий діловий стиль. Про це пише Daily Mail.

51-річна королева Іспанії Летиція мала приголомшливий вигляд у рожевому брючному костюмі, коли була присутня на церемонії вручення Національної дослідницької премії разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Премію засновано 1982 року, її вручають 10 експертам, кожен з яких пов'язаний з різними галузями науки. Королівське подружжя щорічно відвідує церемонію вручення нагород і вручає призи переможцям.

Летиція вийшла в яскравому костюмі від Hugo Boss, який складався з двобортного піджака і елегантних штанів з поясом.

Королева Летиція і король Філіп

Раніше вона одягала цей костюм у вересні минулого року, коли разом зі своїм чоловіком вирушила на церемонію вручення нагород ЮНІСЕФ в Іспанії в Мадриді.

Летиція поєднувала свій штанний костюм з прозорою укороченою білою блузкою, пов'язаною гачком, яка підкреслювала її струнку фігуру.

Яскраве вбрання королеви різко контрастувало з сірим костюмом, який вибрав її чоловік.

Образ вона доповнила срібними сережками з квітами і рожевими туфлями на підборах.

Летиція також дебютувала з новою шикарною короткою стрижкою, яку створив її особистий перукар Луз Валеро.

Нагадаємо, раніше королева опинилася в центрі скандалу, коли її колишній зять, чоловік її сестри, заявив, що у них був роман.

Але король і королева ніяк не дали зрозуміти, що чутки їх зачепили. І вже запросили знаменитого фотографа Енні Лейбовіц зробити їхні офіційні фото до 20-річчя їхнього шлюбу.