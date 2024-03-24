24 марта 2024 года: преподобного Захария - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя злиться и ругаться, а также уезжать далеко из дома. Теплая погода в этот день — к теплой весне.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Захария. О жизни Захарии известно очень мало. Согласно антропологическим исследованиям, умер он в возрасте 20-25 лет, имел небольшой рост (до 154 сантиметров), а его мощи сейчас покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.
24 марта празднуют Всемирный и Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Также 24 марта Международный день борьбы с депрессией.
Что нельзя делать 24 марта:
- употреблять жирную пищу
- отказывать в помощи
- ругаться, сквернословить
- уезжать далеко из дома
Народные приметы и поверья:
- утром роса — к хорошему урожаю проса
- снегопад — к хорошему урожаю гречихи
- теплая погода — к теплой весне
День ангела празднуют:
Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков
А также в этот день:
1882 — в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине
1930 — карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя
1949 — впервые во время церемонии вручения "Оскаров" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета"
1955 — в США установлена первая морская нефтяная вышка
1972 — на американские киноэкраны вышел фильм "Крестный отец"
2003 — взвешена дальняя черная дыра
2020 — Международный олимпийский комитет объявил, что летние Олимпийские игры 2020 перенесены на 2021 год из-за пандемии Covid-19
2022 — Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Город-герой Украины" 4 городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке