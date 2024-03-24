24 марта 2024 года: преподобного Захария - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя злиться и ругаться, а также уезжать далеко из дома. Теплая погода в этот день — к теплой весне.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Захария. О жизни Захарии известно очень мало. Согласно антропологическим исследованиям, умер он в возрасте 20-25 лет, имел небольшой рост (до 154 сантиметров), а его мощи сейчас покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

24 марта празднуют Всемирный и Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Также 24 марта Международный день борьбы с депрессией.

Что нельзя делать 24 марта:

употреблять жирную пищу

отказывать в помощи

ругаться, сквернословить

уезжать далеко из дома

Народные приметы и поверья:

утром роса — к хорошему урожаю проса

снегопад — к хорошему урожаю гречихи

теплая погода — к теплой весне

День ангела празднуют:

Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков

А также в этот день:

1882 — в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

1930 — карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя

1949 — впервые во время церемонии вручения "Оскаров" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета"

1955 — в США установлена первая морская нефтяная вышка

1972 — на американские киноэкраны вышел фильм "Крестный отец"

2003 — взвешена дальняя черная дыра

2020 — Международный олимпийский комитет объявил, что летние Олимпийские игры 2020 перенесены на 2021 год из-за пандемии Covid-19

2022 — Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Город-герой Украины" 4 городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке