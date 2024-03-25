25 марта 2024 года: Благовещение Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться, злословить, обманывать близких и заниматься тяжелым физическим трудом.

Related video

Что случилось в этот день:

25 марта в церковном календаре после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь – Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих церковных праздников. Именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о рождении по плоти от нее Иисуса Христа, Спасителя человечества. Несмотря на то, что Великий пост еще не закончился, церковь разрешает в этот день есть рыбу и пить красное вино. В этот день верующие обязательно идут в Храм, чтобы помолиться и поблагодарить Деву Марию. До 2024 года в ПЦУ этот праздник отмечали 7 апреля.

Что нельзя делать 25 марта:

надевать новую одежду;

заплетать косы;

шить и вязать;

отдавать что-либо из дома;

сеять, сажать растения;

ссориться, злословить, ругаться с близкими;

обманывать;

тяжело работать.

Народные приметы и поверья:

дождь сегодня — к грибному лету;

солнечный день — к грозовому лету;

гроза — к хорошему урожаю орехов.

День ангела празднуют:

Савва, Тихон.

Этот день в истории:

421 год — Согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии основана Венеция. Основана она была жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья

1843 год — В Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом

1969 год — начало постельного протеста Джона Леннона и его супруги

2002 год — обнаружен ген эпилепсии