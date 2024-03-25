Часто не в настроении: три самых депрессивных знака Зодиака

Астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые отличаются своей меланхоличностью. Они слишком близко принимают все к сердцу, часто расстраиваются по пустякам, а также впадают в депрессивное настроение.

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Рак

Одни из самых чувствительных и сентиментальных знаков Зодиака. Раки очень тяжело переносят семейные неурядицы и всегда готовы прийти на помощь близкому человеку, оказавшемуся в беде. А вот когда плохо им, они закрываются от всего мира и в одиночестве переносят все страдания. Им постоянно нужно чувствовать, что их любят и нуждаются в них.

Рыбы

Рыбы по своей натуре меланхоличны. Также им свойственно думать о других людях в ущерб себе. При этом сокрытие собственных эмоций ради "удобности" общения вряд ли кому-то пойдут на пользу. Представители этого знака Зодиака все слишком близко принимают к сердцу, часто расстраиваются по пустякам. Немного оптимизма и терпения, и любая депрессия пройдет стороной.

Козерог

Очень сдержанные и целеустремленные по своей натуре Козероги сильно разочаровываются, когда обстоятельства мешают достигнуть поставленных целей. Козероги по своей натуре очень скрытны. Они не любят делиться своими проблемами с другими людьми. Грусть и переживания могут в течение многих лет копиться в их душе, депрессия стать обычным состоянием.

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