Часто не в настрої: три найбільш депресивні знаки Зодіаку

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які відрізняються своєю меланхолійністю. Вони занадто близько приймають усе до серця, часто засмучуються через дрібниці, а також впадають у депресивний настрій.

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Рак

Одні з найбільш чутливих і сентиментальних знаків Зодіаку. Раки дуже важко переносять сімейні негаразди і завжди готові прийти на допомогу близькій людині, яка опинилася в біді. А ось коли погано їм, вони закриваються від усього світу і на самоті переносять усі страждання. Їм постійно потрібно відчувати, що їх люблять і потребують їх.

Риби

Риби за своєю натурою меланхолійні. Також їм властиво думати про інших людей на шкоду собі. При цьому приховування власних емоцій заради "зручності" спілкування навряд чи комусь піде на користь. Представники цього знака Зодіаку все занадто близько приймають до серця, часто засмучуються через дрібниці. Трохи оптимізму і терпіння, і будь-яка депресія минеться стороною.

Козеріг

Дуже стримані та цілеспрямовані за своєю натурою Козероги сильно розчаровуються, коли обставини заважають досягти поставлених цілей. Козероги за своєю натурою дуже потайливі. Вони не люблять ділитися своїми проблемами з іншими людьми. Смуток і переживання можуть протягом багатьох років накопичуватися в їхній душі, депресія стати звичайним станом.

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