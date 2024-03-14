Надійний сім'янин: найкращі чоловіки за знаком Зодіаку

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку чоловіків, які є зразковими сім'янинами. Чоловік, народжений під кожним із цих знаків, це надійний партнер, який ніколи не зрадить, уважний і ніжний коханець і найкращий друг, якому не треба нічого пояснювати.

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Козеріг

Почесне місце в списку найкращих чоловіків дістається Козерогу — чоловікові, за якого неодмінно потрібно вийти заміж, якщо пощастило з ним зустрітися. Щоправда, для початку доведеться загризти десяток-другий конкуренток, тому що Козеріг — це просто ходячий набір чоловічих чеснот: розумний, гарний, чесний, чарівний і добрий. Недолік у нього тільки один: одружуватися Козеріг категорично не хоче. Взагалі ніколи. Але якщо вже він це зробив, вважайте, у вас тепер є особистий супергерой. Людина-Стабільність.

Діва

Чоловік-Діва — також один із найкращих кандидатів на роль глави сім'ї. Розумний, гарний собою і прекрасно вихований. Добре заробляє, чудово готує, не шарахається від пилососа і краще за всіх вирощує немовлят. Чоловік-Діва — це надійний партнер, який ніколи не зрадить, уважний і ніжний коханець і найкращий друг, якому не треба нічого пояснювати.

Лев

Чоловік-покровитель. Одружуються Леви зазвичай на рідкісних красунях. Опікує дружину, як дитину, балує подарунками, носить на руках і водить за ручку туди, куди їй чомусь іти не хочеться. Вийти заміж за Лева — це як удочеритися, тільки з усіма перевагами, належними законній дружині. Щоправда, за це доведеться невпинно Левом захоплюватися. Якщо Лева вчасно не похвалити — він чахне, як квітка без води.

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