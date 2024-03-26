Рози Гантингтон-Вайтли показала, как проводит отпуск со своим женихом (фото)

Супермодель в опубликованных фотографиях "рассказала" целую историю своего отпуска с любимым человеком. Пара отдыхала на природе, занималась верховой ездой и дегустировал местные блюда.

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Английская супермодель и актриса 36-летняя Рози Гантингтон-Вайтли вместе с 56-летним женихом, звездой боевиков Джейсоном Стейтемом отправились в романтический отпуск в Италию. Потрясающих фото из итальянского региона Умбрия Гантингтон-Уайтли опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Сначала супермодель опубликовала фото из самолета, который и вез пару в солнечный регион Италии. Рози Гантингтон-Вайтли сидела в салоне самолета в меховой шубе и черных солнцезащитных очках. Ее жених, одетый в черный деловой костюм, разместился рядом и что-то обсуждал по телефону, держа в левой руке очки.

Рози Гантингтон-Вайтли в самолете Фото: instagram.com/rosiehw Джейсонм Стейтем в самолете Фото: instagram.com/rosiehw

По прибытию на отдых бывшая "ангел Victoria's Secret" выложила в сеть фото, на котором она отдыхает в шезлонге на фоне древнего замка. Очевидно, что погода в Умбрии была несколько прохладной, так как в качестве верхней одежды актриса выбрала короткий меховой полушубок серого цвета. А Джейсон Стейтем, сидящий за столом на природе, выбрал для прогулки джинсовую куртку.

Джейсонм Стейтем на природе Фото: instagram.com/rosiehw Рози отдыхает в шезлонге на фоне древнего замка Фото: instagram.com/rosiehw

Показала звезда "Трансформеров 3" и быт в отеле, куда заселилась вместе со своим избранником. На опубликованных актрисой фото видно, что в номере с деревянным потолком и перекрытиями в виде балок расположены двуспальная кровать, туалетный столик, кресла с резными деревянными подлокотниками и даже манекен. Сама Роуз, которая и сделала селфи в зеркале, в этот момент собиралась в ресторан. Для этого она выбрала платье-годе, длинной в пол в светлых бежевых тонах.

Рози Гантингтон-Вайтли в своем номере Фото: instagram.com/rosiehw Рози Гантингтон-Вайтли в ресторане Фото: instagram.com/rosiehw

А для фотосессии на фоне местных архитектурных достопримечательностей британская модель отдала предпочтение облегающему платью в пол с пайетками, которые визуально напоминали леопардовый принт, и остроносым туфлям на каблуке-шпильке.

Британская модель отдала предпочтение облегающему платью в пол с пайетками Фото: instagram.com/rosiehw

Не пренебрегала Рози Гантингтон-Вайтли и активным отдыхом. В частности, она взяла урок верховой езды и прокатилась на белой лошади.

Рози Гантингтон-Уайтли покаталась на лошади Фото: instagram.com/rosiehw

Кроме того пара сделала много общих селфи. Так, на одном из них Рози и Джейсон смотрят в камеруи улыбаются. У обоих на глазах солнцезащитные очки.

Рози Гантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем на отдыхе Фото: instagram.com/rosiehw

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Роузи Хантингтон-Уайтли cтала новым послом Tiffany и примерила невероятные драгоценности. Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли и мать двоих детей не скрывает своей гордости по поводу этого сотрудничества.