Нирвана, боб и маллет: топ-5 самых модных стрижек на весну 2024

Эти стрижки точно вдохновят вас на поход в салон и смену образа. Этой весной в трендах небрежность и короткие стрижки.

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Если вы уже спрятали зимний гардероб и подобрали весенний макияж, пришло время подумать о новой стрижке. От вариаций стрижки "боб", до стрижки "Нирвана". В трендах весны 2024 стильные короткие стрижки, которые легко укладывать и которые идут буквально всем. Об этом пишет Refinery29.

Воздушный боб с боковой укладкой

"Боковой боб", или стрижка боб с боковой укладкой, пожалуй, самая универсальная стрижка, которая идет буквально всем. И ее очень просто укладывать. Просто разделите волосы на боковой пробор и закрепите их лаком для волос или текстурирующим спреем, который придаст волосам объем и фиксацию.

Воздушный боб с боковой укладкой

И особенно хорошо эта укладка смотрится на длинном воздушном бобе, который характеризуется длинными слоями, которые обхватывают лицо и создают округлую форму. Эта стрижка подходит к любому типу лица и ей легко придать объем: как просто с помощью фена, так и воспользовавшись средствами для укладки.

Обновленный маллет

Кристен Стюарт в фильме "Любовь лежит кровоточащая" послужила источником вдохновения для создания обновленной стрижки маллет.

Обновленный маллет

Эта стрижка отлично подходит для прямых волос, но еще лучше выглядит на волнистых локонах. Если изменчивость Стюарт кажется вам слишком ретро, ​​выберите более мягкую версию маллета. Но эта забавная стрижка еще долго не выйдет из моды.

Классический боб

Этой весной будет безраздельно царить классический боб, или длинный боб.

Классический боб

Это особенно хорошо работает для тех, у кого тонкие волосы: обычно они лежат на плечах и слегка приподнимаются, создавая иллюзию более густой длины.

Текстурированная стрижка пикси

Стрижка пикси очень универсальна. Ведь она подходит для волос всех типов и текстур. Ваш парикмахер, скорее всего, воспользуется техникой, называемой точечной стрижкой, чтобы добавить много текстуры и движения.

Текстурированная стрижка пикси

Также объем могут придать с помощью бритвы. Блеск такой стрижке придают маслом для волос.

Стрижка "Нирвана"

Занимая уютное пространство между мягким и резким, взлохмаченный боб получил новое имя: "Нирвана", что является тонким намеком на культовую стрижку Курта Кобейна из 1990-х. Но если вам нужно немного больше убедительности, новый тонкий боб Джиджи Хадид — лучшее вдохновение знаменитостей.

Стрижка "Нирвана"

Напомним, ранее Фокус писал о том, какая стрижка лучше всего подойдет для густых волос.