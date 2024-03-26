Нірвана, боб і маллет: топ-5 наймодніших стрижок на весну 2024

Ці стрижки точно надихнуть вас на похід у салон і зміну образу. Цієї весни в трендах недбалість і короткі стрижки.

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Якщо ви вже сховали зимовий гардероб і підібрали весняний макіяж, прийшов час подумати про нову стри жку. Від варіацій стрижки "боб", до стрижки "Нірвана". У трендах весни 2024 стильні короткі стрижки, які легко укладати і які пасують буквально всім. Про це пише Refinery29.

Повітряний боб з бічним укладанням

"Бічний боб", або стрижка боб з бічним укладанням, мабуть, найуніверсальніша стрижка, яка пасує буквально всім. І її дуже просто укладати. Просто розділіть волосся на бічний проділ і закріпіть його лаком для волосся або текстурувальним спреєм, який додасть волоссю об'єму і фіксації.

Повітряний боб з бічним укладанням

І особливо гарний вигляд це укладання має на довгому повітряному бобі, який характеризується довгими шарами, що охоплюють обличчя і створюють округлу форму. Ця стрижка пасує до будь-якого типу обличчя і їй легко надати об'єму: як просто за допомогою фена, так і скориставшись засобами для укладки.

Оновлений малет

Крістен Стюарт у фільмі "Кохання лежить, що кровоточить" послужила джерелом натхнення для створення оновленої стрижки маллет.

Оновлений малет

Ця стрижка чудово підходить для прямого волосся, але ще кращий вигляд має на хвилястих локонах. Якщо мінливість Стюарт здається вам занадто ретро, виберіть м'якшу версію маллета. Але ця кумедна стрижка ще довго не вийде з моди.

Класичний боб

Цієї весни безроздільно пануватиме класичний боб, або довгий боб.

Класичний боб

Це особливо добре працює для тих, у кого тонке волосся: зазвичай воно лежить на плечах і злегка піднімається, створюючи ілюзію густішої довжини.

Текстурована стрижка піксі

Стрижка піксі дуже універсальна. Адже вона підходить для волосся всіх типів і текстур. Ваш перукар, найімовірніше, скористається технікою, яка називається точковою стрижкою, щоб додати багато текстури і руху.

Текстурована стрижка піксі

Також об'єму можуть надати за допомогою бритви. Блиск такій стрижці надають олії для волосся.

Стрижка "Нірвана"

Займаючи затишний простір між м'яким і різким, скуйовджений боб отримав нове ім'я: "Нірвана", що є тонким натяком на культову стрижку Курта Кобейна з 1990-х. Але якщо вам потрібно трохи більше переконливості, новий тонкий боб Джіджі Хадід — найкраще натхнення знаменитостей.

Стрижка "Нірвана"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яка стрижка найкраще підійде для густого волосся.