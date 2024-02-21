Ідеальний варіант для тонкого волосся: як виглядає наймодніша стрижка 2024 року

З року в рік модні тенденції у світі жіночої стрижки змінюються, однак завжди знаходиться один із найпопулярніших жіночих варіантів стрижок, який займає лідируючу сходинку. Так сталося і у 2024 році.

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Цьогоріч найбільш трендовою зачіскою визнали стрижку, яка має однойменну назву із зачіскою для кішок. Вона так і називається "котяча стрижка". Однак, насправді цей варіант жіночої стрижки має більш популярну та звичну назву "Подовжений боб". Фокус зібрав більш детальну інформацію про цей варіант жіночої стрижки.

Який вигляд має "котяча стрижка"

Це універсальна зачіска, яка може підходити до різної форми обличчя та текстури волосся. Зазвичай це підстрижене волосся довжиною трішки нижче плечей, з прямими або багатошаровими кінцями.

Як досягти бажаного ефекту

Оскільки ця стрижка має шаруватість важливо вдало підібрати довжину між пасмами, щоб у поєднанні вони виглядали стильно та ефектно.

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Кому підійде "котяча стрижка"

Ця жіноча стрижка пасує практично будь-якій жінці, адже це універсальний варіант, який довго не виходить з моди. Важливо враховувати форму обличчя. Тому краще за все порадитися з перукарем, яка пояснить, яка версія цієї стрижки підійде вам найбільше.

Як доглядати за "котячою стрижкою"

Для догляду за стрижкою важливо дотримуватися таких порад:

Регулярна стрижка. Щоб підтримувати форму стрижки, важливо регулярно підстригати волосся. Бажано це робити разів у 2-3 місяць.

Використовуйте правильний догляд. Важливо користуватися шампунями та кондиціонерами, які відповідають вашому типу волосся. Крім цього не забувайте про використання термозахисного спрею для укладки. Уникайте надмірного нагрівання волосся, щоб запобігти пошкодженню.

Використовуйте маски для волосся. Раз на тиждень застосовуйте маску для глибокого кондиціонування волосся, щоб ваше волосся виглядало здоровим і сяючим.

Нагадаємо, раніше ми писали, які чоловічі стрижки, які будуть в тренді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, які зачіски допоможуть виглядати молодше.