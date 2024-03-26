Как ухаживать за кожей весной: 3 совета косметолога, которые вернут свежесть и красоту

Кожа нуждается в качественном и бережном уходе в любое время года, особенно весной, когда меняется погода и есть значительный дефицит питательных веществ. Эксклюзивно для Фокуса косметолог Анна Круглик рассказывает, как ухаживать за кожей весной, чтобы избежать сухости и раздражений и вернуть ей сияние и свежесть.

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Каждое время года по-разному влияет на функциональность и внешний вид нашей кожи, поэтому имеет свои особенности в уходе за кожей. За время длительной зимы наша кожа подвергается таким испытаниям, как холод, перепады температуры, сухой воздух из-за отопления, недостаток витаминов и тому подобное. В результате чего кожа становится сухой, обезвоженной, имеет тусклый, бледный цвет и становится менее упругой. Фокус спросил у косметолога с медицинским образованием Анны Круглик, как восстановить кожу после зимы и подготовить к лету.

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Восстановить микроциркуляцию

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Весной каждая женщина чувствует, что ее кожу необходимо оживить и наполнить энергией. И для этого нужно восстановить микроциркуляцию, чтобы насытить клетки кожи кислородом, всеми необходимыми питательными веществами, увлажнить ее, обеспечить свежий цвет лица и улучшить упругость.

"В домашнем уходе важно использовать средства с ниацинамидом, с витамином С, с гиалуроновой кислотой. Например сыворотку с ниацинамидом, крем с витамином С, и увлажняющую маску с гиалуроновой кислотой", — говорит косметолог.

Делать самомассаж

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Также полезно делать самомассаж лица, который является так называемой пассивной гимнастикой, которая задействует все мышцы и связки. Не стоит его недооценивать, ведь при регулярном выполнении самомассажа, вы сможете активизировать кровообращение и улучшить интенсивность обмена веществ в тканях.

"Если ваше очищающее средство деликатное и не нарушает эпидермальный барьер, то даже во время этапа очищения вы можете делать самомассаж лица в течение 2-3 минут. Это будет значительно улучшать внешний вид кожи", — советует Анна Круглик.

Не зря самомассаж называют одним из эффективных и безопасных методов борьбы со старением, доступных каждому. Главное не лениться, и уже после нескольких процедур вы сможете заметить первые результаты, но главное в этом деле регулярность.

Посетить косметолога

Фото: Freepik

Кроме домашнего ухода вам могут понадобиться косметологические процедуры. Лучше делать их после консультации и по назначению косметолога. Специалист оценит состояние вашей кожи и проблемы, которые нужно устранить, и порекомендует необходимые процедуры.

В кабинете косметолога в весенний период рекомендуется делать:

карбокситерапию (безинъекционную);

поверхностные пилинги поверхностные пилинги;

массажи лица и всего тела;

микротоковую терапию.

"Ближе к лету было бы хорошо пройти курс процедур, направленных на восстановление защитной функции кожи и увлажнение, чтобы подготовить кожу к активному солнечному облучению. Ведь сухую кожу с нарушенным эпидермальным барьером, от гиперпигментации не защитит даже крем с самым большим фактором защиты", — говорит Анна Круглик.

Кроме уходовой косметики и косметологических процедур, поддержать кожу весной поможет сбалансированное питание и здоровый образ жизни. "Конечно важно пить достаточно воды, есть фрукты, овощи и вести активный физический образ жизни", — советует косметолог. Только при комплексном подходе вы сможете сохранить молодость и здоровье кожи и отсрочить процессы старения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.