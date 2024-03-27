Слон крестника короля Чарльза устроил переполох в дорогом отеле Индии

Махараджа Джайпура прибыл в дорогой отель, но его слон устроил свое собственное "шоу". Падманабх Сингх – крестник короля Чарльза, его состояние – около полумиллиарда фунтов стерлингов.

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Махараджа Джайпура, который только что разместил свой дворец на Airbnb, может похвастаться состоянием в 500 миллионов фунтов стерлингов, работал моделью для D&G и считает знаменитостей своими друзьями. Также он является крестником британского короля. Но даже такая важная персона не может контролировать своего слона. Об этом пишет Daily Mail.

Сотрудники одного из самых эксклюзивных отелей мира Oberoi Rajvilas в Джайпуре, Индия, с нетерпением ожидали прибытия Падманабха Сингха, главы бывшей правящей семьи штата Джайпур в современном Раджастане.

Отель Oberoi Rajvilas считается воплощением роскоши: его богатые гости часто прибывают со всего мира на вертолетах, чтобы насладиться роскошными люксами стоимостью 11 000 фунтов стерлингов за ночь.

В новом шоу Channel 4 под названием Grand Indian Hotel, которое транслировалось вчера вечером, напряжение резко возросло, поскольку персонал готовился принять не только королевскую особу, но и владельца эксклюзивного ювелирного магазина Gem Palace Самира.

Персонал был на взводе, когда махараджа Джайпура прибыл, ведь в этом момент слон в золотой накидке навалил кучу.

Конфуз со слоном

В итоге один из официантов убрал навоз в сумку, а другие зажгли ароматические палочки, пытаясь замаскировать запах.

Ранее было объявлено, что несколько слонов будут стоять у входа в отель, чтобы придать ему "королевский шарм". Очевидно, что авторы блестящей идеи не учли подобные конфузы.

Неизвестно, узнал ли махараджа о происшествии. Но прием прошел с шиком.

На ужин подавали особое блюдо из Раджастана: курицу с йогуртом, горчичным маслом и гвоздичным маринадом. Птицу сначала запекают, а потом томят в яме с углями.

Кто такой Падманабх "Пачо" Сингх

25-летний Пачо – член бывшей правящей семьи штата Джайпур, в современном Раджастане, Индия. Хотя его титул официально не признан законом, поскольку Индия является федеративной парламентской демократической республикой, этот титул по-прежнему пользуется большим уважением.

Махараджа Джайпура Падманабх Сингх

В 2011 году он был коронован как неофициальный махараджа Джайпура. Состояние его семьи – около двух миллиардов долларов.

В 2020 году он рассказал о своих близких отношениях со своим крестным отцом королем Чарльзом, назвав его "самым особенным человеком".

Как и его дедушка, Бхавани Синг, Падманабх является опытным игроком в поло, самым молодым членом команды чемпионата мира по поло в 2017 году и самым молодым победителем Открытого Кубка Индии по поло.

Махараджа Джайпура Падманабх Сингх

Пачо, который когда-то был назван самым завидным холостяком по версии Tatler, учился в школе Миллфилд в Сомерсете, а затем часто возвращался туда, чтобы сыграть в поло.

Он изучал гуманитарные науки в Нью-Йоркском университете в Нью-Йорке, где, по его словам, открыл для себя "Netflix и суши".

Напомним, ранее стало известно, что в Индии с шиком сыграет свадьбу сын самого богатого человека страны. Состояние отца Ананта Мукеша Амбани оценивается в 114 миллиардов долларов. На предсвадебной вечеринке Ананта и его прелестной невесты выступала Рианна.