Шакира готова к свиданиям после разрыва с Жераром Пике, — СМИ

Спустя почти два года после скандального расставания звезда сцены ведет себя "как новая женщина". Она медитирует, посвящает себя карьере и детям.

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47-летняя колумбийская певица Шакира готова снова ходить на свидания после ее разрыва с испанским футболистом Жераром Пике, 37. Об этом пишет Us Weekly.

"Шакира чувствует себя лучше, чем за последние годы, она ведет себя как новая женщина. Друзья очень рады видеть ее бывшую — на работе и с друзьями", — рассказал инсайдер.

Источник добавил, что хотя Шакира "не готова к отношениям", артистка "очень открыта к случайным свиданиям".

Шакира и Жерар Пике Фото: Getty Images

Сообщается, что вокруг знаменитости "появился новый свет", а сейчас она сосредотачивается на уходе за собой с помощью "медитации, йоги и проведения времени с друзьями".

Отметим, что Жерар Пике и Шакира начали встречаться в 2011 году и стали родителями двух сыновей: Милана, 11, и Саши, 9. Экс-пара разошлась в июне 2022 года после того, как стало известно, что певица "поймала" футболиста за изменами. Сообщалось, что этой женщиной стала Клара Чиа Марти, с которой Пике впоследствии начал официальные отношения.

Шакира и Том Круз Фото: Getty Images

Тем временем Шакира активно продолжает музыкальную карьеру, ведь на длительное время отсутствовала в медийном поле из-за воспитания детей.

С 2022 года ей приписывали ряд романов, в частности, с Томом Крузом. Впрочем, официально домыслы в сети не подтвердились.

Напомним, Шакира подогрела слухи о романе с известным актером.

Также Фокус писал об опровержении теории, будто Шакира "поймала" Жерара Пике на изменах из-за банки варенья.