Борщ русский: японцы не дали разрешение Евгению Клопотенко открыть у них ресторан

Евгений Клопотенко отметил, что это знак еще больше популяризировать украинскую кухню.

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В Японии отказали украинскому шеф-повару Евгению Клопотенко в открытии ресторана, из-за того, что в его меню был предложен борщ. Об этом кулинар сообщил у себя на столе Инстаграм.

В частности, Евгений Клопотенко отметил, что вел переговоры по открытию украинского заведения, однако попытка оказалась неудачной. Все потому, во мне ресторана был включен украинский борщ, который японцы считают русским блюдом. Такие аргументы об отказе пришли в официальном письме к повару.

"В Японии очень распространено мнение, что борщ — это русское блюдо. Поэтому плохое отношение к России не формирует у японцев хорошего впечатления о борще. Другие пункты меню не знакомы японцам", — такой ответ получил Клопотенко.

Повар отметил, что данный факт его не оскорбил, а в результате получилась "какая-то ерунда". По словам Клопотенко, вменяемые японцы, к счастью, исторически являются русофобами.

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"И вот, мы как будто на одной стороне баррикад, а получается какая-то ерунда. И это прекрасный пример глубины русской пропаганды", — написал повар.

Евгений Клопотенко отметил, что эта ситуация никоим образом не уменьшает масштабов их стараний с командой, но из этой ситуации он сделал выводы, что надо работать еще упорнее над популяризацией украинской мысли и украинской кухни в мире.

"Конечно, это единичный случай, потому что уровень поддержки Украины в Японии просто невероятный", — резюмировал Клопотенко.

Напомним, ранее мы писали, Таня Пренткович и Андрей Гонковский теперь живут в Португалии. Кроме этого, Фокус писал, с известной танцовщицей Аленой Шоптенко произошел несчастный случай.