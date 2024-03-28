28 марта 2024 года: преподобного Иллариона — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обманывать и злословить. Если до этого дня лежал снег, то теперь он начнет очень быстро таять.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иллариона Нового. Илларион был Пеликитским игуменом. Он посвятил себя Богу с юношеских лет, жил затворником, а также обладал даром исцеления.

Что нельзя делать 28 марта:

обманывать;

ссориться;

злословить;

снимать паутину в доме;

разжигать огонь.

Народные приметы и поверья:

если до этого дня лежал снег, то теперь он начнет очень быстро таять;

идет дождь — год будет урожайным;

утром иней и туман – к хорошему урожаю фруктов, овощей и злаков;

низко летают и кричат чайки – к засушливому лету.

День ангела празднуют:

Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн, Мария.

Родились сегодня:

1933 год — Юрий-Богдан Шухевич, Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель;

1986 год — Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса, обладательница "Оскара", двух "Золотых глобусов", 13 "Грэмми".

Также в этот день:

1930 год — города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара;

2008 год — украинская Википедия достигает объема в 100 000 статей.