28 марта 2024 года: преподобного Иллариона — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обманывать и злословить. Если до этого дня лежал снег, то теперь он начнет очень быстро таять.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иллариона Нового. Илларион был Пеликитским игуменом. Он посвятил себя Богу с юношеских лет, жил затворником, а также обладал даром исцеления.
Что нельзя делать 28 марта:
- обманывать;
- ссориться;
- злословить;
- снимать паутину в доме;
- разжигать огонь.
Народные приметы и поверья:
- если до этого дня лежал снег, то теперь он начнет очень быстро таять;
- идет дождь — год будет урожайным;
- утром иней и туман – к хорошему урожаю фруктов, овощей и злаков;
- низко летают и кричат чайки – к засушливому лету.
День ангела празднуют:
Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн, Мария.
Родились сегодня:
1933 год — Юрий-Богдан Шухевич, Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель;
1986 год — Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса, обладательница "Оскара", двух "Золотых глобусов", 13 "Грэмми".
Также в этот день:
1930 год — города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара;
2008 год — украинская Википедия достигает объема в 100 000 статей.