Сальма Хайек поделилась кадрами в ярком бикини (фото)

Знаменитость проводит время в Мексике. Накануне она посетила известные пещеры Сеноты.

Related video

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась новыми снимками в купальнике. Фото звезда экрана опубликовала в Instagram.

Знаменитость отдыхает в Мексике. Она сменила океан на пещеры и отправилась в Сеноты. Это естественные углубления и карстовые воронки, образованные из-за обрушения сводов известняковых пещер, где протекают подземные воды, иногда с доступом морской воды. Сеноты обычно ассоциируются с полуостровом Юкатан в Мексике.

Сальма продемонстрировала фигуру в оранжевом бикини, когда плавала среди мексиканских пещер, пряча волосы в воде.

Она лаконично обозначила локацию в подписи к публикации.

"Рай. И ты замечательная русалка", "Волшебная красота", "Ты можешь плавать, где угодно", — пишут под новыми фото Сальмы ее поклонники.

Сальма Хайек

Перед этим актриса уже показывала фото с Сенот, однако не раскрыла, где именно находится.

"Угадайте, где я? Завтра я дам вам больше подсказок..." — написала звезда фильма "Фрида".

Сальма Хайек

"Пещеры в Юкатане?" — почти сразу разгадали загадку знаменитости ее фанаты.

Напомним, Сальма Хайек поздравила Франсуа-Анри Пино с 15-й годовщиной свадьбы.

Также Фокус писал о том, как 57-летняя Сальма Хайек выглядит без макияжа.